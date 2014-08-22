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亚洲 | 2014年 8月 22日 星期五 08:36 BJT

《新兴市场重要经济事件预告》--8月22日-8月29日

(除特别说明外，均为GMT时间)

8月22日(五)

韩国釜山--韩国央行总裁李柱烈出席釜山国际金融中心竣工典礼(0100)。

8月23日(六)

杰克森霍尔--英国央行副总裁布罗德班特、日本央行总裁黑田东彦及巴西央行总裁Alexandre Antonio Tombini，参加杰克森霍尔年会有关劳动市场和货币政策的小组讨论。

8月25日(一)

耶路撒冷--以色列央行宣布利率决议。

罗安达--安哥拉央行举行货币政策会议(1000)。

8月26日(二)

维也纳--维也纳阿尔巴哈(Alpbach)经济大会(至8月29日)，发言者包括：波兰央行总裁贝尔卡、芬兰央行总裁利卡宁和欧洲央行管理委员会委员诺沃特尼。

布达佩斯--匈牙利央行召开货币政策委员会会议。

8月27日(三)

安卡拉--土耳其央行召开货币政策委员会会议。

8月28日(四)

开罗--埃及央行召开货币政策委员会会议。

8月29日(五)

暂无重要经济事件预告。

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

全球重要经济事件一览表 M/DIARYCN

新兴市场重要经济事件预告 EMRG/CN

美国上市公司业绩公布日程表 US/RESFCN

金融市场假期一览表 HOL/CN

美国重要政经日程 US/DIARYCN

日本重要政经日程 JP/DIARYCN

中国重要政经日程 CN/DIARYCN

香港重要政经日程 HK/DIARYCN (编译 王颖；审校 于春红)
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