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亚洲 | 2014年 8月 22日 星期五 08:39 BJT

印尼政经：宪法法院确认上月总统大选结果为佐科胜选

佐科交接团队中的一位高阶人士对路透说，他们会与即将卸任的政府进行更多讨论，研商10月前削减燃料补贴的可行性。

印尼股市 周四收在15个月高点，上涨0.31%报5,206.14点，且接近纪录高位。印尼卢比兑美元 也升值。

数千名Prabowo的支持者聚集在法院外面，在法庭开始审理之后没多久，他们试图突破安全封锁，警方对他们施放催泪瓦斯并以水炮驱离部分民众。

目击者称，抗议民众以四辆卡车冲破封锁线，引发警方回击。有几个人受伤，四人遭到逮捕。群众后来就分散开来。

当局表示，首都雅加达有约5万名警察和军人待命，防范暴力事件发生。有些商店和学校提早关门以防万一。

Prabowo的发言人呼吁支持者克制，并说他尊重法庭的判决。(完)
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