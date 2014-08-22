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货币新闻 | 2014年 8月 22日 星期五 09:02 BJT

国际油市：美国原油期货因供应增加而走低，周线或创三周来最大跌幅

美国石油协会(API)周四说，美国7月石油需求创下四年内同期最高数据。与此同时，原油产量持续成长，触及28年内同期最高，原油进口因而降至19年低点。

路透的船运追踪数据周四显示，伊拉克库尔德族一艘已经卸完船货的原油油轮再度出现在以色列外海，显示库尔德自治区在违抗巴格达中央政府之下，正在寻求石油买家。

利比亚国营油企National Oil Corp (NOC)周四说，该国Es Sider港口已有第二艘油轮开始装运。该港口是利比亚最大石油出口通道，在被关闭一年之后恢复运作。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 许娜/李婷仪 审校 戴素萍)
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