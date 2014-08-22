中国金融：广州金控拟转让广州银行10.5亿股份，标的评估价超40亿元

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透北京8月22日 - 中国上海联合产权交易所刊登公告显示，广州银行10.5亿股(占总股本的12.65%)被挂牌转让，标的对应评估价为超40亿元人民币。此次转让方为广州银行绝对控股股东--广州金融控股集团有限公司。
据公告称，广州金控目前持有广州银行63.99%股权，为第一大股东；广州市广永国有资产经营有限公司和广州市广永经贸有限公司依次持有广州银行26.16%和1.89%的股权，分列第二、三大股东。
上海证券报周五报导称，广州市委、市政府已在日前召开招商会，为广州银行引资做准备。
早在2011年8月，广州金控就曾挂牌转让广州银行19.9%股权，意在挑选一位优秀的战略投资者助力广州银行“引资、上市”。一个月后，加拿大丰业银行通过对广州银行尽职调查，以46.67亿元的价格高调摘牌。但之后丰业银行却收回要约，引资之路就此折返。
报导指出，值得关注的是，本次股权转让对受让方的资格限制没有了上次的“高标准、严要求”。区别于前次面向境外战略投资者，并要求已上市，并提出严格的市值、股份锁定要求。
本次挂牌信息显示，意向受让方锁定为境内内资企业法人，无论金融机构还是非金融机构均需要符合“财务状况良好，最近三个会计年度连续盈利”。
其中，非金融机构要求年终分配后，净资产达到全部资产的30%，除国务院规定的投资公司和控股公司外，权益性投资余额原则上不超过本企业净资产的50%等条件。
截至今年6月30日，广州银行实现营业收入和净利润分别为31.6亿元人民币、17.3亿元，去年全年实现净利31.7亿元。截止去年年底，该行不良贷款率为0.03%。(完) (发稿 康熙泽；审校 黄凯)
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申