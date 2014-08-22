中国期货：大商所称研究铁矿石期货保税交割，拟三步走实现国际化-报载

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海8月22日 - 上海证券报周五援引中国大连商品交易所负责人表示称，大商所正在积极研究铁矿石期货<0#DCIO:>"三步走"国际化方案，包括开展保税交割和引进国际投资者，同时明年还将借鉴原油期货经验，力争实现货币兑换国际化。
“两年前，没有铁矿石期货时要进行市场走势判断非常困难，有了铁矿石期货价格的参考，其中的价差缩小至每吨约一、两美元左右，彻底改变了过去由于信息不对称造成的漫天要价却无从判断的不利局面，”报导援引中国钢铁工业协会副会长王晓齐表示。
王晓齐并称，铁矿石期货已经得到了国内外市场主体的广泛认可，成为辅助于现货指数的价格发现工具。
事实上，在大商所上市焦炭、焦煤和铁矿石三个期货品种中，铁矿石虽然上市时间最短，但产业企业参与度却很广。
大商所昨日发布的最新数据显示，参与铁矿石交易的法人客户已经达到1,856家，包括6家矿山企业、48家钢铁企业、339家贸易商以及众多的基金、私募和期货等投资者，这其中还包括了47家有外资背景的企业，初步形成了多元化的市场参与的结构。
期货保税交割是指，以海关特殊监管区域或场所内，处于保税监管状态的货物为期货实物交割标的物的期货实物交割，也即在保税区或其他保税监管区域里设立交割库。
2013年10月18日，全球首个以实物交割的铁矿石期货在大商所上市。（完） (发稿 吴芳; 审校 黄凯)
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申