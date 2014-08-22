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货币新闻 | 2014年 8月 22日 星期五 08:57 BJT

芝加哥期市：大豆期货小幅上涨，但本周跌幅恐超过1%

美国农业部数据显示，上周美国大豆出口销量为130万吨，高于85至115万吨的预估区间。

玉米出口销售为819,100吨，符合分析师的预估，小麦出口销售为209,200吨，低于预估。

Pro Farmer田间巡查估计，伊利诺伊州9平方英尺农田的豆荚平均数量为1,299个，高于去年巡查均值1,116个。爱荷华州西部，田间巡查估计，豆荚平均数量为1,091个，预计将在周四晚些时候公布爱荷华州最终的豆荚均数预估。

据加拿大统计局数据，今年加拿大小麦产量料将低于预估。

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合约 价格 变动 涨跌% 两日 30日 RSI

涨跌% 移动均值

CBOT小麦 557.00 1.50 +0.27% +1.27% 550.19 52

CBOT玉米 369.75 0.75 +0.20% +0.61% 372.54 53

CBOT大豆 1040.50 2.25 +0.22% +0.24% 1071.83 34

CBOT稻米 $12.86 $0.05 +0.39% -0.58% $13.02 41

美国原油 $93.87 -$0.09 -0.10% -2.29% $99.07 34

汇率

欧元/美元 $1.328 -$0.001 -0.05% +0.13%

美元/澳元 0.930 0.001 +0.05% +0.17%

附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 王丽鑫/于春红; 审校 张荻)
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