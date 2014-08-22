芝加哥期市：大豆期货小幅上涨，但本周跌幅恐超过1%

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
美国农业部数据显示，上周美国大豆出口销量为130万吨，高于85至115万吨的预估区间。
玉米出口销售为819,100吨，符合分析师的预估，小麦出口销售为209,200吨，低于预估。
Pro Farmer田间巡查估计，伊利诺伊州9平方英尺农田的豆荚平均数量为1,299个，高于去年巡查均值1,116个。爱荷华州西部，田间巡查估计，豆荚平均数量为1,091个，预计将在周四晚些时候公布爱荷华州最终的豆荚均数预估。
据加拿大统计局数据，今年加拿大小麦产量料将低于预估。
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合约 价格 变动 涨跌% 两日 30日 RSI
涨跌% 移动均值
CBOT小麦 557.00 1.50 +0.27% +1.27% 550.19 52
CBOT玉米 369.75 0.75 +0.20% +0.61% 372.54 53
CBOT大豆 1040.50 2.25 +0.22% +0.24% 1071.83 34
CBOT稻米 $12.86 $0.05 +0.39% -0.58% $13.02 41
美国原油 $93.87 -$0.09 -0.10% -2.29% $99.07 34
汇率
欧元/美元 $1.328 -$0.001 -0.05% +0.13%
美元/澳元 0.930 0.001 +0.05% +0.17%
附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 王丽鑫/于春红; 审校 张荻)
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申