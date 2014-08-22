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亚洲 | 2014年 8月 22日 星期五 08:56 BJT

《台湾重要政经日程》--8月22日

===================今日重要政经消息=============================

8/22(五)

--证交所举办〞资本市场合作论坛〞。

--10:00 行政院长江宜桦主持2014年行政院政务顾问座谈会。

--14:00 台新金 召开投资人说明会。

--15:30 高雄市长陈菊拜会行政院长江宜桦。

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8/25(一)

--16:00 经济部公布7月工业生产指数，上月年增率为8.63%。

--16:10 央行公布7月M2年增率，上月为年增5.74%。

*8/27(三)

--台湾触控‧面板暨光学膜展览会前记者会。

8/28(四)

--14:00 新光金控 举行投资人说明会。

8/29(五)

--14:00 国泰金控 举行投资人说明会。

9/5(五)

--08:30 主计总处公布8月消费者物价指数(CPI)，上月年增率为1.75%。

--16:10 央行公布8月底外汇存底，上月底为4,236.61亿美元。

9/8(一)

--中秋节休市一日。

9/9(二)

--16:00 财政部公布8月出口金额数据，上月为年增5.8%。

9/22(一)

--16:00 经济部公布8月外销订单，上月年增率为5.7%。

9/23(二)

--12:30 央行代财政部标售103/13期公债金额预定400亿台币，年期为10年期。

10/10(五)

--国庆日休市一日。

11/20(四)

--16:10 央行公布第三季经常帐，上季初值为顺差164.7亿美元。

11/29(六)

--台湾举办六大直辖市长、议员以及县市长和议员选举。

注：*代表新增内容。(完) (记者 高洁如; 审校 杨淑祯)
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