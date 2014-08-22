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亚洲 | 2014年 8月 22日 星期五 09:02 BJT

全球金市：金价接近两个月低点，或录得5月底以来最大周线跌幅

周四数据显示美国7月成屋销售升至十个月高位，最近一周初请失业金人数减少，暗示美国经济蕴含着力道。 黄金的避险诉求因而略显失色。

今日稍晚在美国杰克森霍尔将举行全球央行年会，投资人聚焦美联储主席叶伦将发表的演说。

芝加哥商业交易所(CME)称已把COMEX 100黄金期货的初始保证金调降14.8%，从每口合约5,940美元降至5,060美元。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 白云/李婷仪 审校 于春红)
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