版本:
中国
亚洲 | 2014年 8月 22日 星期五 11:20 BJT

新债招标：中国中信银行10年二级资本债中标利率6.13%--业内人士

路透北京8月22日 - 业内人士周五透露，中国中信银行 周五上午招标的370亿元人民币10年期二级资本债，中标利率为6.13%。此前设定的招标利率区间为5.90%-6.20%。

该期债在第五年末附有前提条件的发行人赎回权；起息日和缴款截止日同为8月26日，发行期限为8月22日-8月26日。

大公国际资信评估有限公司综合评定，发行人的主体评级及该期债券的评级均为AAA级。中信证券、中金公司和广发证券为联席主承销商。（完）

参看相关细节,请点选中国债券信息网 (发稿 康熙泽；审校 黄凯)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐