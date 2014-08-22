更新版 1-表格: 中国7月乙醇进出口分项数据一览

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
(增加出口数据) 路透北京8月21日 - 以下是中国海关公布的7月乙醇进出口分项数据一览表（单位均为吨）： 7月 同比% 美元/吨 年初迄今 同比% 进口: 乙醇 29 208.73 5,634.31 13,673 8,430.72 原产地 日本 17 550.49 6,518.59 108 29.46 美国 10 165.36 3,873.6 13,418 71,979.22 意大利 2 - 4,707 3 - 德国 0 -93.93 0 11 -9.21 西班牙 0 -83.61 0 3 7.78 韩国 0 -93.23 0 2 185.68 乌克兰 - - - 78 - 香港 - - - 1 - 巴基斯坦 - - - 41 2,054,400 中华人民共和国 - - - 1 - 荷兰 - -100 - 6 -8.32 出口: 乙醇 1,384 -44.68 2,083.18 17,190 -24.58 目的地 朝鲜 641 -64.98 3,350.7 6,869 -45.31 台湾 545 15.26 856.73 3,876 1.37 印度 111 0.45 1,606.67 720 18.63 澳门 42 -45.12 741.05 473 5.09 韩国 22 - 742.32 22 - 香港 10 35.14 1,802.8 48 5.49 马达加斯加 7 - 1,282.86 7 - 泰国 5 - 2,679.6 53 - 越南 1 -79.27 2,200 4 -68.78 巴布亚新几内亚 - - - 355 270.08 日本 - - - 4,746 209.76 喀麦隆 - - - 17 - 浏览各种表格请分别点选：能源 金属 农产品 注：价格数据由路透根据中国海关提供的数量和金额计算得来. 进口数据价格基于CIF到岸价;出口数据价格基于FOB离岸价. -为数据无法提供.
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申