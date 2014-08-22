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亚洲 | 2014年 8月 22日 星期五 09:14 BJT

更新版 1-表格: 中国7月乙醇进出口分项数据一览

(增加出口数据)
    路透北京8月21日 - 以下是中国海关公布的7月乙醇进出口分项数据一览表（单位均为吨）：
    
                                7月         同比%       美元/吨         年初迄今        同比%
  进口: 
乙醇                              29       208.73      5,634.31           13,673     8,430.72
   原产地
   日本                           17       550.49      6,518.59              108        29.46
   美国                           10       165.36       3,873.6           13,418    71,979.22
   意大利                          2            -         4,707                3            -
   德国                            0       -93.93             0               11        -9.21
   西班牙                          0       -83.61             0                3         7.78
   韩国                            0       -93.23             0                2       185.68
   乌克兰                          -            -             -               78            -
   香港                            -            -             -                1            -
   巴基斯坦                        -            -             -               41    2,054,400
   中华人民共和国                  -            -             -                1            -
   荷兰                            -         -100             -                6        -8.32


  出口:                                                               
乙醇                           1,384       -44.68      2,083.18           17,190       -24.58
   目的地
   朝鲜                          641       -64.98       3,350.7            6,869       -45.31
   台湾                          545        15.26        856.73            3,876         1.37
   印度                          111         0.45      1,606.67              720        18.63
   澳门                           42       -45.12        741.05              473         5.09
   韩国                           22            -        742.32               22            -
   香港                           10        35.14       1,802.8               48         5.49
   马达加斯加                      7            -      1,282.86                7            -
   泰国                            5            -       2,679.6               53            -
   越南                            1       -79.27         2,200                4       -68.78
   巴布亚新几内亚                  -            -             -              355       270.08
   日本                            -            -             -            4,746       209.76
   喀麦隆                          -            -             -               17            -

    
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  注：价格数据由路透根据中国海关提供的数量和金额计算得来.
      进口数据价格基于CIF到岸价;出口数据价格基于FOB离岸价.
      -为数据无法提供.
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