港报社评：惟有依法治国，始能救党兴邦--信报8月22日

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
去年是毛泽东冥诞120周年，今年是邓小平诞辰110周年，与去年稍稍不同的是，今年被现届中央政府称为「全面深化改革元年」。既然是元年，亦即是新的开始，中国国家主席习近平高举这一面「新纪元」的旗帜，显然是有意在过去30多年的改革开放基础之上，进一步打造一个崭新的时代。一元伊始，万象更新，此之谓深改元年。
中央举行邓诞座谈会，习近平在讲话之中表示，要从实践中作出新的理论概括，敢破敢立，敢闯敢试，把改革开放不断向前推进。
敢破什么？敢立什么？习近平上台以来，予人最深刻的印象是苍蝇老虎一起打，涉及党国要员的大老虎接连被铲掉，如薄熙来、徐才厚和周永康等等，而且中共十八届四中全会的主题已经确定为「依法治国」，那么最合理的推测莫过于，敢破的是破贪腐，敢立的是立法治。 惟有依法治国，才可救党兴邦，建立社会公义。怕只怕所谓依法治国又是另一个漂亮的口号，正如那个酝酿多时仍无法出台的官员财产公示制，倘能冲破重重阻力，真有全面实施的一天，人们才会对官官相衞消减几分疑虑，对依法治国增添一重信心。
今年既然是全面深化改革元年，新纪元开创者若不希望亡党亡国的忧虑挥之不去甚至有朝成为事实，中共十八届四中全会必须拿出具针对性的强力措施，以实现依法治国，藉此拨乱反正从而达到长治久安。新一代国家领导人怀抱美丽的「中国梦」之余，还需一个「法治梦」。
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路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申