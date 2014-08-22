港报社评：习改革元年，微刺激只图稳经济--经济日报8月22日

港股恒指昨跌165点，失守2,5000点，主因之一是昨公布的滙丰中国内地制造业采购经理指数（PMI）初值报50.3，远逊市场估计的51.5，且上周公布的7月消费、投资、用电量等数据亦逊预期，市场忧中国内地经济下行风险加大，观望中央如何应对，会否加力救市。 习近平在本周一主持两个会议，上午先召开中共中央全面深化改革领导小组会议，强调今年是深化改革「元年」，下午再召开中央财经领导小组会议，部署下半年经济工作。此安排释出的信息，是中央以改革先行，稳经济则是要配合改革，提供平稳经济大环境。 相信中央的盘算，应是深化改革不会因短期经济波动而暂缓，若经济下行压力趋明显，则再会以小规模的微刺激措施，纾减重压，施政重点仍集中于推动一系列经济、社会改革。 然而，中央纵有此主观愿望，现实上却不无掣肘。一方面，中国内地经济下行压力是否受控，外需极之关键，惟全球复苏仍乏力，尤其作为中国内地最大贸易伙伴的欧盟，上季经济竟现按季零增长，昨公布的滙丰PMI初值中的新出口定单指数趋降，反映环球经济疲乏恐令中国内地经济下行压力易增难减。 另一方面，中国内地楼市泡沫亦正隐隐欲爆，虽然中央对地方政府放松楼控「只眼开，只眼闭」，惟楼市跌势未止，更向一綫大城市蔓延。楼泡一旦爆破，势引爆地方债、影子银行等大炸弹，更将重创实体经济与就业，届时中央将不得大力救市，避免经济硬着陆。 短期内，中央仍会用微刺激稳经济，避免用力过猛添经济虚火，反碍改革。惟经济下行风险愈大，此政策平衡木愈难走，如稳中偏松的货币政策要避免过松，令超发货币更滥，暗松楼控亦须防楼泡更胀。此将是中央能否续稳经济，力推改革的关键。