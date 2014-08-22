港报社评：习改革元年，微刺激只图稳经济--经济日报8月22日

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
中国内地近日公布多项经济数据均逊市场预期，中央应知经济下行压力增加，惟要贯彻改革下，仍倾向以微刺激稳经济；除非经济趋硬着陆，尤其楼市泡沫爆破，才会大力出招力振经济。
港股恒指昨跌165点，失守2,5000点，主因之一是昨公布的滙丰中国内地制造业采购经理指数（PMI）初值报50.3，远逊市场估计的51.5，且上周公布的7月消费、投资、用电量等数据亦逊预期，市场忧中国内地经济下行风险加大，观望中央如何应对，会否加力救市。 习近平在本周一主持两个会议，上午先召开中共中央全面深化改革领导小组会议，强调今年是深化改革「元年」，下午再召开中央财经领导小组会议，部署下半年经济工作。此安排释出的信息，是中央以改革先行，稳经济则是要配合改革，提供平稳经济大环境。 相信中央的盘算，应是深化改革不会因短期经济波动而暂缓，若经济下行压力趋明显，则再会以小规模的微刺激措施，纾减重压，施政重点仍集中于推动一系列经济、社会改革。 然而，中央纵有此主观愿望，现实上却不无掣肘。一方面，中国内地经济下行压力是否受控，外需极之关键，惟全球复苏仍乏力，尤其作为中国内地最大贸易伙伴的欧盟，上季经济竟现按季零增长，昨公布的滙丰PMI初值中的新出口定单指数趋降，反映环球经济疲乏恐令中国内地经济下行压力易增难减。 另一方面，中国内地楼市泡沫亦正隐隐欲爆，虽然中央对地方政府放松楼控「只眼开，只眼闭」，惟楼市跌势未止，更向一綫大城市蔓延。楼泡一旦爆破，势引爆地方债、影子银行等大炸弹，更将重创实体经济与就业，届时中央将不得大力救市，避免经济硬着陆。 短期内，中央仍会用微刺激稳经济，避免用力过猛添经济虚火，反碍改革。惟经济下行风险愈大，此政策平衡木愈难走，如稳中偏松的货币政策要避免过松，令超发货币更滥，暗松楼控亦须防楼泡更胀。此将是中央能否续稳经济，力推改革的关键。
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路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申