《中国债券市场每日交易备忘》--8月25日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》，请点选 ) ============================================================================ 一、新债发行： 中国农业发展银行至多50亿元人民币三年期固息增发债14:00-15:00招标 中国农业发展银行至多50亿元五年期固息增发债14:00-15:00招标 中国农业发展银行至多50亿元一年期固息金融债14:00-15:30招标 民生银行 15亿元三个月期同业存单9:30-16:30报价发行，参考收益率4.7000% 西安银行10亿元三个月期同业存单9:30-16:30报价发行，参考收益率4.7000% 兰州兰石集团4亿元一年期短期融资券簿记建档(主体评级A+)，招行主承 福建中旅集团2亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA-)，浦发银行主承 喜临门 2亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA-)，招行主承 九州通 6亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA+)，中信银行主承 宁波开发投资集团1亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA+)，上海银行主承 唐山曹妃甸实业港务3亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA)，中信银行主承 东方园林 5亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA)，北京银行和浦发银行主承 石家庄国控投资集团20亿元五年期中期票据簿记建档(主体评级AA+)，国开行主承 海亮集团10亿元三年期中票簿记建档(主体评级AA+)，民生银行主承 河南投资集团7亿元五年期中票簿记建档(主体评级AAA)，交行和平安银行主承 红狮控股集团5亿元三年期中票簿记建档(主体评级AA+)，农行主承 江苏新海连发展集团4.5亿元五年期中票簿记建档(主体评级AA)，华夏银行主承 北京市顺义区国资经营管理中心9亿元五年期中票簿记建档(主体评级AA+)，工行主承 北京市顺义区国资经营管理中心5亿元五年期中票簿记建档(主体评级AA+)，工行主承 玉溪市开发投资公司19亿元七年期固息企业债簿记建档(主体评级AA)，国开证券主承 广元市园区建投公司8亿元七年期固息企业债簿记建档(主体评级AA-)，中航证券主承 ============================================================================ 二、新债上市： 农发行50亿元一年期固息债140443，票面利率4.30% 广州港集团7亿元九个月期超短融011499005，票面利率4.8% 陕西煤业化工集团50亿元九个月期超短融011474003，票面利率5.17% 厦门港务控股集团10亿元三个月期超短期融资券011499008，票面利率4.4% 福建省能源集团2亿元九个月期超短融011499009，票面利率4.6% 安徽省能源集团10亿元九个月期超短融011499007，票面利率4.9% 北京首都公路发展集团10亿元九个月期超短融011499006，票面利率4.85% 中国建材 20亿元九个月期超短融011437010，票面利率4.75% 精功集团8亿元一年期短融041460080，票面利率7.2% 连云港市城建投资集团3亿元六个月期短融041464055，票面利率5.18% 华西证券8亿元三个月期短融071435005，票面利率4.72% 招商证券18亿元三个月期短融071401010，票面利率4.64% 广东省广新控股集团3亿元一年期短融041453089，票面利率5.30% 宁波港 10亿元一年期短融041451050，票面利率4.85% 农产品 10亿元一年期短融041466020，票面利率5.28% 成都文化旅游发展集团2.5亿元一年期短融041472012，票面利率5.63% 云南能源投资集团12亿元一年期短融041454051，票面利率5.1% 中国铝业 30亿元一年期短融041452040，票面利率5.10% 广东粤垦投资公司8亿元五年期中票101464035，票面利率6.1% 大唐发电 35亿元五年期中票101452016，票面利率5.2% 世茂股份 10亿元三年期中票101474009，票面利率7.6 % 温州公用事业投资集团5亿元五年期中票101452018，票面利率6.39% 福建省电子信息(集团)4亿元五年期中票101460032，票面利率6.30% ============================================================================ 三、缴款： 鄞州银行13.5亿元10年期二级资本债1421007，票面利率6.85% 山东宏桥新型材料公司11亿元七年期固息债1480468，票面利率7.45% 财政部280亿元10年国债续发140012，发行价格98.90元 进出口银行60亿元一年期固息增发债140317，发行价格102.11元 进出口银行60亿元七年期固息增发债140350，发行价格100.540元 慈溪市建投集团12亿元七年期固息债1480452，票面利率6.18% 重庆九龙园高新产业9亿元七年期固息债1480461，票面利率6.6% 中国北车 10亿元九个月期超短期融资券 华能国际 20亿元九个月期超短融 宁沪高速 4亿元150天期超短融 国电电力 42亿元九个月期超短融 万达集团股份有限公司5亿元一年期短融 浙江杭钢商贸集团6亿元一年期短融 岳阳林纸 6亿元一年期短融 南玻A 4亿元一年期短融 武汉城建投开发集团30亿元一年期短融 百联集团20亿元一年期短融 重庆对外经贸集团6亿元一年期短融 中原证券8亿元三个月期短融 申银万国证券20亿元三个月期短融 龙岩工贸发展集团2亿元一年期短融 ============================================================================ 四、还本付息： 财政部326.9亿元七年期固息国债070014到期兑付，票面利率3.9% 国开行160亿元三年期固息债110247到期兑付，票面利率4.33% 财政部代发236亿元三年期地方债119105到期兑付，票面利率4.01% 江阴市新国联投资4亿元两年期中票1282296到期兑付，票面利率5.29% 潍柴动力 13亿元五年期中票0982115到期兑付，票面利率4.95% 黑龙江龙煤矿业集团8亿元三年期中票1182228到期兑付，票面利率5.98% 天津药业集团3亿元三年期中票1182229到期兑付，票面利率6.78% 恒泰证券7亿元三个月期短融1490100到期兑付，票面利率4.9% 招商证券 18亿元三个月期短融1490099到期兑付，票面利率4.69% 江西省高速公路投资集团10亿元六个月期超短期融资券011470002到期兑付，票面利率5.5% 中国中信有限公司20亿元六个月期超短融011475001到期兑付，票面利率5.35% 广汇汽车服务股份公司5亿元一年期短融041351030到期兑付，票面利率6.2% 中国电建 22亿元一年期短融041352033到期兑付，票面利率4.64% 南山集团10亿元一年期短融041354049到期兑付，票面利率6.6% 东南网架 3亿元一年期短融041359048到期兑付，票面利率7.1% 星期六 1.8亿元一年期短融041360051到期兑付，票面利率8.5% 工商银行 10亿元三个月期同业存单111402001到期兑付，票面利率4.5% 北京银行 15亿元三个月期同业存单111412001到期兑付，票面利率4.6797% 民生银行 20亿元三个月期同业存单111415001到期兑付，票面利率4.7000% 远东控股集团3亿元九个月期短融041362048到期兑付，票面利率8.8% 10农发09 100409付息 10索普集团债 1080093付息 10凯迪债 1080094付息 11国开09 110209付息 12附息国债04 120004付息 12附息国债15 120015付息 12台州银行债01 1220015付息 12肥城矿MTN1 1282295付息 12云天化MTN1 1282297付息 12忠旺MTN2 1282298付息 12首机场MTN1 1282299付息 13海尔财务01 1322005付息 13海尔财务02 1322006付息 13张保债 1380256付息 10云投债 1080095付息 10中信集MTN2 1082139付息 11附息国债05 110005付息 11国开10 110210付息 11国开48 110248付息 11万基债 1180137付息 12农发15 120415付息 12上海债01 1250001付息 12上海债02 1250002付息 12益阳城投债 1280250付息 12阳光MTN2 1282300付息 12山推MTN1 1282301付息 03中铁债 038007付息 08诸城企业债 088026付息 09宁城建债 0980127付息 10国开04 100204付息 10进出06 100306付息 10芜湖经开债 1080096付息 11国开33 110233付息 11进出15 110315付息 11新汶矿MTN1 1182225付息 11首钢MTN1 1182226付息 11开滦股MTN1 1182227付息 13义乌恒大MTN001 101359005付息 ============================================================================ 五、即将公布的经济数据及重要财经事件： --上海证券报上周六报导称，8月前17日中国四大行新增贷款投放仅为560亿元人民币，前10日这一数字约为36 0亿。市场人士认为，数据仍反映出有效需求不足，而存款继续负增长等也可能是重要原因；但亦有机构认为前两 周的信贷投放尚不能代表全月状况。 --中国国务院总理李克强近日表示，铁路投资再靠国家单打独斗和行政方式推进走不动了，非改不可。投融资 体制改革是铁路改革的关键，要以此为突破口，探索如何更好吸引社会资本参与。 8/28公布1-7月规模以上工业企业利润 注：考虑到资金到账时间因素，将在周末还本付息的个券统计到下周一(遇节假日周末换休时除外)。(完) (整理 康熙泽；审校 吴芳/边竞)