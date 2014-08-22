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亚洲 | 2014年 8月 22日 星期五 09:22 BJT

港报社评：政改现阶段诉求：必须有具体实质商讨--明报8月22日

全国人大常委会下周开会讨论香港政改之前，主管相关事务和香港事务的中央官员，在深圳与本港政界及社会人士座谈，其中京官与泛民议员的会晤最受关注，从会后披露的情况和信息来看，双方的分歧并未收窄，不过也未扩大。这次会晤之后有两个期望：（1）全国人大常委会就政改框架的决定，要有足够空间，使各界可以继续讨论下去；（2）现在是各方停止摆姿态、开展实质具体讨论的时候，利用大约还有半年时间，寻求妥协，凝聚最大共识，争取在2017 年落实特首普选。

今次深圳会晤座谈，泛民议员尝试「易位思考」，意图化解中央对国家安全的疑虑，是一个积极的信号。若中央也从泛民的角度思考，尝试消除不合理筛选的疑虑，则中央和泛民就开拓了空间，各方对政改就可以有具体实质商讨。

全国人大常委会决定政改框架之后，若未能聚焦讨论提委会组成、提名门槛等具体项目，则今次政改就大事不妙，殷切期望不会出现这样的恶劣局面。另外，政改要在下个立法会期通过，这件大事，在立法会必然是旷日持久的争持，倒数起来时间有限，若人大的框架容让有讨论空间，则只有约半年时间让各方折冲、寻求妥协；因此，包括中央、特区政府、建制、泛民阵营在内的各方人士，都必须善用时间、珍惜沟通商讨机会，让市民看到中央以至香港立法会掌握权力的人争取2017 年落实特首普选的决心与诚意。

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
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