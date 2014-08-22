港报社评：政改现阶段诉求：必须有具体实质商讨--明报8月22日

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
全国人大常委会下周开会讨论香港政改之前，主管相关事务和香港事务的中央官员，在深圳与本港政界及社会人士座谈，其中京官与泛民议员的会晤最受关注，从会后披露的情况和信息来看，双方的分歧并未收窄，不过也未扩大。这次会晤之后有两个期望：（1）全国人大常委会就政改框架的决定，要有足够空间，使各界可以继续讨论下去；（2）现在是各方停止摆姿态、开展实质具体讨论的时候，利用大约还有半年时间，寻求妥协，凝聚最大共识，争取在2017 年落实特首普选。
今次深圳会晤座谈，泛民议员尝试「易位思考」，意图化解中央对国家安全的疑虑，是一个积极的信号。若中央也从泛民的角度思考，尝试消除不合理筛选的疑虑，则中央和泛民就开拓了空间，各方对政改就可以有具体实质商讨。
全国人大常委会决定政改框架之后，若未能聚焦讨论提委会组成、提名门槛等具体项目，则今次政改就大事不妙，殷切期望不会出现这样的恶劣局面。另外，政改要在下个立法会期通过，这件大事，在立法会必然是旷日持久的争持，倒数起来时间有限，若人大的框架容让有讨论空间，则只有约半年时间让各方折冲、寻求妥协；因此，包括中央、特区政府、建制、泛民阵营在内的各方人士，都必须善用时间、珍惜沟通商讨机会，让市民看到中央以至香港立法会掌握权力的人争取2017 年落实特首普选的决心与诚意。
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路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申