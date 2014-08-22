港报社评：特首普选严设防，中央企硬--星岛日报8月22日

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
全国人大常委会行将讨论香港政制发展，副秘书长李飞专程南下深圳，会晤包括泛民主派立法会议员在内的香港政界人士，身段放得软，对普选出来的特首必须爱国爱港的立场则站得硬。
身兼香港《基本法》委员会主任的李飞，早上先会晤港区人代和政协委员，在总结发言中重申要遵守《基本法》，要维护香港政权掌握在爱国爱港者手中，尽管「有些人」以占领中环等违法活动要胁中央和特区政府，要在立法会否决不依其主张的普选法案，不过是非原则不容退让。这是在「自己人」氛围下明确中央立场，统一认识，团结推进。
到下午会见立法会议员，李飞的发言攻守皆备。他提到立法会对落实普选特首的重大宪制责任，中央有权在有关讨论出现偏离《基本法》规定的倾向时，依法予以纠正。这预示了人大常委会势将「纠正」政制讨论走上公民提名的「歪路」。
李飞形容泛民大多数人是爱国爱港的，无论提名委员会的组成，还是特首候选人的资格，都不可能把任何一个政团或派别的所有成员排除在外。这种说法贯彻了中央团结大多数、打击一小撮的策略。中央在不排除容许泛民人士「入闸」出选的同时，对付少数对抗分子势必重重设防。无论人大常委会下星期的决定，会否明言特首参选人要得到提名委员会过半数委员提名，中央都倾向从严设防。话说在前，让港人无谓抱有偏离《基本法》，以对抗中央会有政治前途的不切实际想法。
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路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申