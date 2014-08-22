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亚洲 | 2014年 8月 22日 星期五 09:23 BJT

港报社评：特首普选严设防，中央企硬--星岛日报8月22日

全国人大常委会行将讨论香港政制发展，副秘书长李飞专程南下深圳，会晤包括泛民主派立法会议员在内的香港政界人士，身段放得软，对普选出来的特首必须爱国爱港的立场则站得硬。

身兼香港《基本法》委员会主任的李飞，早上先会晤港区人代和政协委员，在总结发言中重申要遵守《基本法》，要维护香港政权掌握在爱国爱港者手中，尽管「有些人」以占领中环等违法活动要胁中央和特区政府，要在立法会否决不依其主张的普选法案，不过是非原则不容退让。这是在「自己人」氛围下明确中央立场，统一认识，团结推进。

到下午会见立法会议员，李飞的发言攻守皆备。他提到立法会对落实普选特首的重大宪制责任，中央有权在有关讨论出现偏离《基本法》规定的倾向时，依法予以纠正。这预示了人大常委会势将「纠正」政制讨论走上公民提名的「歪路」。

李飞形容泛民大多数人是爱国爱港的，无论提名委员会的组成，还是特首候选人的资格，都不可能把任何一个政团或派别的所有成员排除在外。这种说法贯彻了中央团结大多数、打击一小撮的策略。中央在不排除容许泛民人士「入闸」出选的同时，对付少数对抗分子势必重重设防。无论人大常委会下星期的决定，会否明言特首参选人要得到提名委员会过半数委员提名，中央都倾向从严设防。话说在前，让港人无谓抱有偏离《基本法》，以对抗中央会有政治前途的不切实际想法。

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
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