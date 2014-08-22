港报社评：把握大屿山机遇，带动香港发展--文汇报8月22日

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
香港发展局昨日表示，年初成立的大屿山发展谘询委员会，至今共收集到91份有关促进大屿山可持续发展与保育的委员及公众意见书，委员会并会成立4个专责小组处理，期望年底有报告。事实上，大屿山发展潜力优厚，不但可发挥港珠澳大桥的桥头经济效益，而且可为香港开拓大量的土地资源，社会必须把握好大屿山的发展机遇。虽然在发展过程中难免会触及保育议题，但只要实事求是，兼顾发展与保育诉求，以社会整体利益为依归，相信不难争取到社会的共识。
目前香港土地短缺，大屿山现时仍有逾百公顷土地仍未开发，这是香港可供大规模规划的最大片土地。然而，整个大屿山有超过一半地方列为郊野公园土地，部分海域亦被指发现有白海豚，成为制约大屿山发展的「禁地」。
应该看到，《效野公园条例》由上世纪70年代由港英政府制订后，郊野公园的数目和面积愈来愈大，但相对于1979年约500万人口的情况，香港目前人口已增长了40%，土地供应已远不能满足需要。如果过分强调保育，只会削弱香港竞争力，影响房屋供应，不利香港长远发展。
大屿山发展无可避免会触及一些保育地区，当局已表示可能会因应白海豚的活动评估而调整小蚝湾填海范围，郊野公园亦会确保作持续的康乐及旅游用途。可见，基于实事求是的讨论，以社会整体利益为依归，以相关政策和措施平衡各方意见，完全可以促进大屿山的发展和保育，满足香港长远需要。
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申