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亚洲 | 2014年 8月 22日 星期五 09:24 BJT

港报社评：把握大屿山机遇，带动香港发展--文汇报8月22日

香港发展局昨日表示，年初成立的大屿山发展谘询委员会，至今共收集到91份有关促进大屿山可持续发展与保育的委员及公众意见书，委员会并会成立4个专责小组处理，期望年底有报告。事实上，大屿山发展潜力优厚，不但可发挥港珠澳大桥的桥头经济效益，而且可为香港开拓大量的土地资源，社会必须把握好大屿山的发展机遇。虽然在发展过程中难免会触及保育议题，但只要实事求是，兼顾发展与保育诉求，以社会整体利益为依归，相信不难争取到社会的共识。

目前香港土地短缺，大屿山现时仍有逾百公顷土地仍未开发，这是香港可供大规模规划的最大片土地。然而，整个大屿山有超过一半地方列为郊野公园土地，部分海域亦被指发现有白海豚，成为制约大屿山发展的「禁地」。

应该看到，《效野公园条例》由上世纪70年代由港英政府制订后，郊野公园的数目和面积愈来愈大，但相对于1979年约500万人口的情况，香港目前人口已增长了40%，土地供应已远不能满足需要。如果过分强调保育，只会削弱香港竞争力，影响房屋供应，不利香港长远发展。

大屿山发展无可避免会触及一些保育地区，当局已表示可能会因应白海豚的活动评估而调整小蚝湾填海范围，郊野公园亦会确保作持续的康乐及旅游用途。可见，基于实事求是的讨论，以社会整体利益为依归，以相关政策和措施平衡各方意见，完全可以促进大屿山的发展和保育，满足香港长远需要。

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
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