港报财经评论：4G发展期，心水选中兴--经济日报8月22日

4G发展期，心水选中兴 /林瑞芬

汇丰中国8月PMI初值跌至50.3，为三个月新低，大市藉口回调，收报24,994，跌0.66%；国指收报10,942，跌1%，大市成交额755亿港元。上证综合指数昨收报2,230，跌0.44%。汇丰中国8月PMI初值回落，对市场是坏消息还是好消息，两看，由此政府又多加政策维稳经济也可视为好消息，市场已有估央行有可能要降低中期利息/融资成本而减息。情况一如美国早前，弱经济数据是支持联储局继续量宽的憧憬。最好，用多一、两日时间观察中国内地股市的走势，一日市况不能判生死。

上周以来，港股不断试闯25,000，但升势非全面，讲稳守能量还是有限。要强力上闯，讲求蓝筹升势的全面性，本想平保 之佳绩面可推动，但该股自公布业绩后股价表现平平，昨又跌1.3%至64.5港元，憧憬可藉中资金融股推动大市暂断。技术上，恒指周四前虽探高但只能慢升，而技术分析指标RSI亦营造“顶背驰”，有机会退下来整固的话，较有力参考支持位近24,000。国指论营造小双顶成形的话，反覆回试10,500也合理，但不宜有失，升浪依此判势是否变。虽然平保短期股价表现受压，但无损对内险股中期盈利前景的信心。事实上，另一只内险股中国太平 昨午公布半年度业绩，半年多赚1.8倍至19.33亿港元，半年所赚已超过了2012年全年度13.16亿港元及2013年全年度15.3亿港元的纯利水平。按情况，今年度大有机会回试番2010年全年度22.45亿港元的纯利水平。2010年时最高见近30港元水平，现水平才是18.26港元，只是略高于每股总内含价值17.6港元，估值有点被低估之嫌，反覆上望回试至少20港元水平也见合理。

8月6日引述德银证券及联昌国际对太平今年上半年度的新业务价值增长预测，分别为22%及25%，而最终公布，新业务价值增长达44%至23.8亿港元。投资收益率达5.14%，优于去年同期上升0.36%，此水平也是高于平保4.3%的水平。 盈利面暂主导个股走势，中兴通讯 半年多赚2.6倍又预告第三季业绩续优，股价抽升2.4%；摩比 半年多赚4.8倍，股价升4.6%；中外运 半年多赚43%，股价亦抽升9.6%。

盈利预喜，中兴看俏 /余少文

大市调整，国企指数下试10,700点，但绩优股昨日表现不俗，中兴通讯 更发出盈喜，首三季最多赚19亿人民币，第三季盈利可倍增。中国内地股市昨日下跌，国企指数亦跌穿11,000点，全日跌113点或1%，收报10,942点，出现“六连阴”走势（连续6日高开低收），成交额127亿港元，不足20%主板H股能逆市上升；而红筹指数跌5点，收报4,895点，成交额76亿港元，电力和保险股撑住指数。

虽然国指下挫，但指数8月上旬低位10,710点和升至10,682点的50天平均线应该可给予指数支持，加上过去指出的10,500点至10,600点支持区，即今次调整支持区会是10,500点至10,700点。至于指数由5月低位9,620点升至7月底高位11,255点，以0.382倍调整为10,630点，也处于上述支持区。若然大市呈强势，国指调整幅度不会太大，过去经验也显示，50天平均线是中期调整的主要支持位。近日亦指出，大市反覆整固下，短期可考虑绩优股，可惜追入绩优股也不一定会有好结果。昨日开市追入香港中旅 ，可以获不俗回报，因为昨日走势为大阳烛，但追入中兴则“一壳眼泪”，因为高开低走。不过，中兴昨日走势虽差，但发出首三季盈喜，似乎到10月底派成绩表前，除非出现股灾，否则仍有持有价值。

中兴上半年收入微升不足1%至377亿人民币，盈利升264%至11.3亿人民币，每股盈利0.33人民币，是早前盈喜上限，当中第二季赚5亿人民币，同比增长3.8倍，环比跌19%，与此同时发出1至9月业绩盈喜，表示首三季可赚17亿至19亿人民币。简单计算下，第三季料赚5.7亿至7.7亿人民币，同比增长1.4倍至2.2倍。集团解释盈利急增，是因为电讯商加快4G网络的建设，以及毛利率回升至32.33%，同比升4.95%；而4G建设持续展开以及中兴在路由器、芯片等战略产品的投入，可以带动第三季盈利显着增长。但再展望第四季，中兴过去第二和第四季是盈利最劲的季度，尤其第四季，惟中兴去年第四季开始复苏，可比基数较高下，除非中兴今年第四季盈利可以超过10亿人民币，否则股价在第四季或会受压。