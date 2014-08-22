港报财经评论：经济转弱，中国难收水--信报8月22日

经济转弱，中国难收水 /习广思

联储局公布议息会议纪录，焦点是部分鹰派成员认为，如果就业市场强劲复苏，联储局应该提早加息。那么，该局主席耶伦又如何看就业市场？答案要在Jackson Hole的演讲上寻找。耶伦本身是鸽派，在上月底的议息声明中强调劳动力资源使用率明显不足，她会否那么快便转軚？债市受提前加息说法影响，10年期美债息回升。金融市场目前在加息早慢问题上挣扎；同时，在逐步消化这种预期。联储局货币政策“正常化”几乎事在必行，先结束买债，再部署加息，长期维持不寻常宽松政策。或者应该问，以目前美国或全球经济情况，容许联储局贸然收紧货币政策吗？

香港财金官员连番作出警告，但真正观点分析不多。台湾央行行长彭淮南预期，美国在2015年第三季加息，不会提前加息，因为消费支出和就业均疲弱。到明年加息时，联储局有两个手段，方法一是调高超额准备金率，由现时的0.25%上调至0.5%，相当于联邦利率由0.1厘加息至0.35厘水平；方法二是采用逆回购措施，减少市场游资，回收到联储局体系内。看来这才算是财金官员对环球金融形势的分析，而非以“完美风暴”、“资金外流”等字眼来制造市场恐慌。另一方面，多个中国经济数据显示，经济动力正在减弱。8月PMI初值下跌至50.3，是连升4个月后首现回落。花旗编制的中国经济惊喜指数显示，近期多项数据差过预期，指数自8月初回落，情况有点像去年9月，也初步印证今年经济走势正重复去年步伐，但下跌及反弹都早了一个月。

昨天“大市指标导阅”指出，“李克强指数”开始有回软迹象，即使中国近月不断增加流动性，经济回升动力仍然不强。李克强指数三个重要组成数据包括银行贷款、工业用电量和铁路货运量，三者在7月均转弱。7月新增贷款远低过预期，按年增长13.3%，较6月急跌64.3%。7月全社会用电量按年增长3%，工业用电量增长2.9%，两个数据在6月分别是5.3%和5.1%，增长明显放缓。7月全国铁路货运总发送量按年下跌4.37%，6月按年下跌1.4%，反映下跌速度加快。

美汇现大阳烛，上试83.37 /苏子

踏入本周后，美汇指数明显走高，昨天欧洲市已经上升至82.36高位，此高位十分接近去年7月的84.75高位跌至今年5月的78.91低位的61.8%反弹目标。目前美汇指数已经以大阳烛利好形态，突破周线一目均衡图云雾区的81.87顶部阻力及去年9月8日的82.31顶部阻力，故只要本周结束时仍能保持此良好上升势头，料美汇指数下周将会继续造好，并成功突破上述的反弹目标阻力，故投资者暂不宜逆势建立短仓博调整赚取蝇头小利。

原先预期，在今天举行Jackson Hole全球央行年会前夕，美元较大机会继续保持上落市的走势。但目前美汇指数已经被成功偷步炒高了，反映市场大户亦认同目前市场对美元的看好情绪，相信这将有利美元即使在技术走势已经呈现超买下，仍能保持本周的良好上升势头。短线而言，除非美汇指数可以明显返回20天保历加通道顶部阻力以下波动及收市，否则美元整体走势在突破上述的61.8%反弹目标阻力以及去年9月的82.67高位阻力后，将以单边市形式上试上述跌幅的76.4%反弹目标。

目前美元的升势可说是极为全面，即使黄金亦因为美元的强势影响，在昨天美国入市前夕已经顺利跌破200天平均线支持、20天保历加通道的1281底部支持以及本月1日的1279.9低位支持，暂时最低曾见1275.2水平，此低位与6月19日的大阳烛的1275.1底部支持相若。由于黄金的短线技术走势已经变得十分恶劣，故此底部支持较高机会在昨晚进一步失守，倘若昨晚可以失守此底部支持收市，料黄金将朝着去年底的1182.4低位升至今年3月17日的1388.93高位的61.8%调整目标及6月3日的1240低位支持迈进。