中国农业：2014年早稻减产0.4%至3,401万吨，仍是丰收年景--统计局

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透北京8月22日 - 中国国家统计局周五发布,2014年全国早稻产量为3,401万吨（680.2亿斤），尽管比2013年减产12.5万吨（2.5亿斤），下降0.4%,但单产保持在390公斤/亩（5,850公斤/公顷）以上，为历史第二高年份,仍是丰收年景。
根据国家统计局调查，2014年全国早稻播种面积5,795千公顷（8,692.5万亩），比2013年减少9.4千公顷（14.1万亩），下降0.2%；全国早稻单位面积产量5,868.9公斤/公顷（391.3公斤/亩），比2013年减少12公斤/公顷（0.8公斤/亩），下降0.2%。
国家统计局农村司高级统计师黄加才称，近几年全国早稻播种面积一直稳定在5,800千公顷（8,700万亩）左右，湖北、湖南两省通过政策推动，压单扩双使早稻播种面积增加较多，基本抵消了其他早稻产区播种面积下降的影响，使全国早稻面积保持基本稳定。（完） (发稿 沈燕; 审校 黄凯)
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申