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亚洲 | 2014年 8月 22日 星期五 09:46 BJT

台湾股市：早盘跟随周边市场走势小涨，7月失业率数据改善

路透台北8月22日 - 台湾股市周五早盘小涨，跟随周边股市的走势。

0125GMT，加权股价指数 上涨65.83点至9,319.21，周四收低0.37%。

电子类指数 上升0.6%。

主计总处周五稍早公布，台湾7月经季节调整后失业率为3.95%，较上月3.97%为低，也是逾六年以来的低位。 (完)
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