华泰长城期货：中国期指总持仓八连降，多空对峙降温

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
以下内容节选自8月22日的《期货日报》：
周四沪深300早盘低开，随后振荡走低，盘中多次跳水，午后在2330点支撑位附近触底回升，收盘下跌近12点，跌幅0.5%，量能维持在较低水平。期指方面，总持仓呈现八连降格局，多空对峙持续降温，暗示短线期指出现剧烈波动的概率不大；成交没有显着放量，成交持仓比4.37倍低于上周均值4.97，市场交投活跃度仍然较低。
主力持仓数据显示多空席位以减仓为主，操作思路相对谨慎。IF1409、IF1412两份合约加总来看，主力前20席位共减少买单1387手，减少卖单1315手，主力席位观望意愿强，净空持仓量降至2.34万手，本周以来持续下滑，净空占比维持在20.5%附近，略低于上周均值，期指继续回落的概率在逐渐降低。(完)
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路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申