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亚洲 | 2014年 8月 22日 星期五 09:52 BJT

华泰长城期货：中国期指总持仓八连降，多空对峙降温

以下内容节选自8月22日的《期货日报》：

周四沪深300早盘低开，随后振荡走低，盘中多次跳水，午后在2330点支撑位附近触底回升，收盘下跌近12点，跌幅0.5%，量能维持在较低水平。期指方面，总持仓呈现八连降格局，多空对峙持续降温，暗示短线期指出现剧烈波动的概率不大；成交没有显着放量，成交持仓比4.37倍低于上周均值4.97，市场交投活跃度仍然较低。

主力持仓数据显示多空席位以减仓为主，操作思路相对谨慎。IF1409、IF1412两份合约加总来看，主力前20席位共减少买单1387手，减少卖单1315手，主力席位观望意愿强，净空持仓量降至2.34万手，本周以来持续下滑，净空占比维持在20.5%附近，略低于上周均值，期指继续回落的概率在逐渐降低。(完)

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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
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