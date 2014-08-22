全球金融：银行业呼吁延后实施衍生品新规定，称业界或将准备不及

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
ISDA希望这些国际规定能够延后两年；这些规定将要求银行为债券及股票等店头交易取得担保。
熟知此事的人士表示，银行业者要求争取更多时间，以进行必要的营业及法务上的重大调整，并协助金融体系对可能伴随新规定而出现的资产流失，进行更加平顺的调整。
多个监管机构正就全球店头衍生品市场进行改革，此前雷曼兄弟等银行业者在这些私下协商的巨额交易中吸纳大量风险。
监管者目标是让店头衍生品交易更为安全，做法是尽可能地让这些交易通过结算中心；在交易对象违约的情况下，结算中心负责保证履行款项支付。
然而ISDA估算，全球600万亿美元的店头衍生品市场中，约有127万亿美元的衍生品过于复杂，因而难以集中结算。
BCBS-IOSCO在2013年提出的新指导原则旨在让这些无法结算的店头衍生品交易更为安全，因而要求银行业者取得交易对手的担保品，做为交易违约时的保障。这个程序也就是所谓的双边保证(bilateral margining)。
设下这类保证制度将大举提高店头衍生品交易的成本，这将导致原可用于他处以筹措资金或产生利息收益的流动资产被绑住。
ISDA于2012年发布的研究显示，在最佳的状况下，在全球范围实施双边保证将会抽走8,000亿美元的流动资产。
银行业者表示，这些规定将要求他们与客户签署新的法律协议，并重新修正风险模型。他们并称，在部分国家恐得重新立法，以配合新的资产保管协议。
顾问机构Catalyst的Michael Steinbeck Reeves表示，“这会面临相当重大的经济及技术上的挑战。”
银行业者也担心全球监管机构在执行这些规定上步调不一，而这可能导致监管套利。
ISDA的信函同时也要求监管机构逐步实施所谓的变动保证金(variation margin)规定，这是一种逐日提列的双边保证金，以涵盖衍生品部位的帐面损益。
ISDA拒绝对信函内容置评；IOSCO拒绝置评；BCBS并未立即回覆置评要求。
这些消息人士拒绝具名，因为他们没有对媒体发言的权限。(完) (编译 李婷仪/张明钧; 审校 龚芳)
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
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* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申