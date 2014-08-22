全球矿业：智利Codelco重要矿区设备问题解决，已正常投产

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透圣地亚哥8月21日 - 智利国有铜矿企业Codelco 之前推迟投产的Ministro Hales矿区目前已正常运营，且接近最高产能水平。这是该矿区工会负责人周四向路透表示的。
全球第一大铜矿商Codelco在7月首度表示，该公司在智利最新的Ministro Hales矿区由于焙烧炉问题未达到产能水平。一位消息人士此前说过，这导致对中国的部分铜销售被取消。
出现问题的是Ministro Hales矿区一座用于处理高砷矿石的焙烧炉。
工会负责人Claudio Rodriguez说，“我们目前达到了95-98%的产能，焙烧炉可正常工作，已投入生产。”
他还说，“相关改进、调整和修理工作已经完成......维修工作十分成功。”
记者未能立即联系到Codelco置评。
Ministro Hales是Codelco雄心勃勃的投资策略中的关键部分。根据该投资计划，公司下一阶段将投入230亿美元，在2018年之前详细检查旧的贫矿山并启动新项目。(完) (编译 王颖；审校 徐文焰)
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路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申