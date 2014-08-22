全球矿业：智利Codelco重要矿区设备问题解决，已正常投产

路透圣地亚哥8月21日 - 智利国有铜矿企业Codelco 之前推迟投产的Ministro Hales矿区目前已正常运营，且接近最高产能水平。这是该矿区工会负责人周四向路透表示的。

全球第一大铜矿商Codelco在7月首度表示，该公司在智利最新的Ministro Hales矿区由于焙烧炉问题未达到产能水平。一位消息人士此前说过，这导致对中国的部分铜销售被取消。

出现问题的是Ministro Hales矿区一座用于处理高砷矿石的焙烧炉。

工会负责人Claudio Rodriguez说，“我们目前达到了95-98%的产能，焙烧炉可正常工作，已投入生产。”

他还说，“相关改进、调整和修理工作已经完成......维修工作十分成功。”

记者未能立即联系到Codelco置评。

Ministro Hales是Codelco雄心勃勃的投资策略中的关键部分。根据该投资计划，公司下一阶段将投入230亿美元，在2018年之前详细检查旧的贫矿山并启动新项目。(完) (编译 王颖；审校 徐文焰)