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亚洲 | 2014年 8月 22日 星期五 09:57 BJT

日本债市：早盘追随美债涨势反弹，但央行总裁会议前升幅受限

路透东京8月22日 - 日本公债周五早盘扬升，因隔夜美国公债上涨扶助此间市场反弹。不过围绕杰克森霍尔央行总裁会议的谨慎情绪令涨幅受限。

市场尤为关注美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦今日稍晚在会上的讲话。投资者将仔细研读，以寻找美国货币政策措施时机的新线索。

“在看到隔夜美债上涨后，一些短线投资者买入。不过许多市场人士在杰克森霍尔会议前还在场边观望，”一家日本券商的交易员表示。

当日涨跌 上日

最新报价 (基点) 收市价

两年期公债 0.000% +0.0 0.075%

五年期公债 0.160% +0.0 0.160%

10年期公债 0.530% +0.5 0.525%

20年期公债 1.365% -0.5 1.370%

30年期公债 1.665% -0.5 1.670%

10年期公债期货 <0#JGB:> 145.87 +0.01 145.86

注1：公债期货涨跌为点数。

注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完)

美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告

美债每日展望 欧元区公债市场

美国现货公债 英国公债市场

日本公债市场 中国债市

台湾债市 利率或央行相关报导 [INT|CEN-CMN]

美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 徐文焰；审校 张若琪)
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