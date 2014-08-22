中国反腐：检察机关以涉嫌受贿犯罪对发改委原司长张东生立案侦查

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透北京8月22日 - 新华社周五称从最高人民检察院获悉，日前，检察机关以涉嫌受贿犯罪，依法对国家发展和改革委员会就业和收入分配司原司长张东生立案侦查并采取强制措施。案件侦查工作正在进行中。
十八大以来，随着中央反腐力度的加大，素有”小国务院“之称的发改委落马官员亦不断，包括发改委下属的前国家能源局局长刘铁男，国家能源局副局长许永盛、新能源和可再生能源司司长王骏，国家能源局煤炭司副司长魏鹏远及核电司副司长郝卫平等。
据此前国内媒体称，张东生被调查可能与其在2005年担任发改委财金司司长时发行的企业债有关。该案是被去年10月国信证券固定收益事业部总裁孙明霞案牵出。
公开资料显示，张东生1982年进入国家计委(国家发改委)工作，1996年任财政金融司副司长，1998年任经济协调司副司长。2001年任经济协调司司长，2003年任财政金融司司长。2006年7月任就业和收入分配司司长。 从2003年到2006年，张东生主持下的发改委财金司经历了企业债审批发行的黄金时期，直到2005年5月央行首推短期融资券等产品后，发改委财金司作为债市发行审批的核心地位才有所旁落。（完） (发稿 沈燕; 审校 杨淑祯)
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申