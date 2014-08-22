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亚洲 | 2014年 8月 22日 星期五 10:00 BJT

期货日报：沪铜价格涨势难以持久，行业整体低迷

以下内容节选自8月22日的《期货日报》：

今年以来，有色金属市场的表现颇为引人关注，资金先是追捧炒作镍，而后是铝和锌，甚至连被遗忘的铅也一度“铅华尽显”。近期沪铜接过上涨接力棒，表现十分抢眼，再受市场关注。

　　据上海有色网近期对国内20家铜管企业的调研数据，四成铜管企业继续看弱8月订单。部分企业认为，进入8月后，由于渠道商以及空调企业偏高的库存压力，企业不会继续放大生产量，而是以消化库存，盘活现金流为主。

虽然目前沪伦比值不太理想，国内精铜现货持续贴水，但是炼厂可以通过将精铜卖至保税区，抚平比价的损失，同时还可以赚取100美元/吨左右的到岸升水。预计三季度铜产量将在6月62.3万吨的基础上继续增长。此外，8月交割临近，持货商加剧换现速度，市场流通货源增加。”国信期货有色金属分析师顾冯达认为，短期铜市供需相对僵持，但未来偏向供大于求。(完)

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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
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