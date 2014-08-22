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货币新闻 | 2014年 8月 22日 星期五 12:03 BJT

《焦点》亚洲石化公司指望美国页岩气盛产，原物料舍石脑油改用液化石油气

一家项目承包商的高管本周透露，中国能源业巨头中国海洋石油总公司(中国海油)的80亿美元惠州炼化设施计划使用美国LPG。

一名发言人称，三星道达尔石化将修建一座4万吨的LPG储罐，但没有给出建设时间表。

韩国LG化学计划在10月份的丽水工厂检修期过后，把裂化装置的每月LPG用量提高一半，至6.6万吨。

在新加坡，Royal Vopak将修建一座初始容量8万立方米的LPG存储设施，使石化企业拥有了一种石脑油的替代品。

石脑油销售商已感受到了压力。ONGC卖出的一批9月石脑油船货较中东报价每吨高出14.5美元，为两年多来的最低升水。

一旦新的储罐建成，以及2015年末巴拿马运河拓宽工程也完工后，石脑油销售商面临的形势将进一步恶化。一家东南亚LPG交易商表示，2015年将有36座新的LPG储罐交工，2016年还有38座，今年是五座。这些储罐交付使用后可能有助于推动运费下降。

目前美国LPG离岸价格低于每吨600美元，中东为760-780美元。即便把当前美国至远东运费费率比中东至亚洲高的因素也考虑在内，对亚洲用户而言，购买美国LPG也是比较划算的选择。

另一家LPG交易商说，从可获得的供应量角度来说，LPG价格应该比石脑油更具竞争力。(完) (编译 戴素萍/王颖；审校 张荻/徐文焰)
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