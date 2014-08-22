《焦点》亚洲石化公司指望美国页岩气盛产，原物料舍石脑油改用液化石油气

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
一家项目承包商的高管本周透露，中国能源业巨头中国海洋石油总公司(中国海油)的80亿美元惠州炼化设施计划使用美国LPG。
一名发言人称，三星道达尔石化将修建一座4万吨的LPG储罐，但没有给出建设时间表。
韩国LG化学计划在10月份的丽水工厂检修期过后，把裂化装置的每月LPG用量提高一半，至6.6万吨。
在新加坡，Royal Vopak将修建一座初始容量8万立方米的LPG存储设施，使石化企业拥有了一种石脑油的替代品。
石脑油销售商已感受到了压力。ONGC卖出的一批9月石脑油船货较中东报价每吨高出14.5美元，为两年多来的最低升水。
一旦新的储罐建成，以及2015年末巴拿马运河拓宽工程也完工后，石脑油销售商面临的形势将进一步恶化。一家东南亚LPG交易商表示，2015年将有36座新的LPG储罐交工，2016年还有38座，今年是五座。这些储罐交付使用后可能有助于推动运费下降。
目前美国LPG离岸价格低于每吨600美元，中东为760-780美元。即便把当前美国至远东运费费率比中东至亚洲高的因素也考虑在内，对亚洲用户而言，购买美国LPG也是比较划算的选择。
另一家LPG交易商说，从可获得的供应量角度来说，LPG价格应该比石脑油更具竞争力。(完) (编译 戴素萍/王颖；审校 张荻/徐文焰)
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申