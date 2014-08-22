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亚洲 | 2014年 8月 22日 星期五 10:07 BJT

台湾股市:将推动台日股票双边挂牌，尚无时间表--金管会

路透台北8月22日 - 台湾金管会主委曾铭宗周五表示，希望推动台湾与日本股票可以双边挂牌，让本地投资人可以投资在日本证交所交易的股票。

但曾铭宗也强调，目前仅止于初步构想，必须待台、日双边证交所进一步洽商与规划。

曾铭宗是在出席证交所举办的一场活动表达上述说法。(完) (记者 洪淑珍; 撰写 董永年; 审校 黄凯)
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