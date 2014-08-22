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亚洲 | 2014年 8月 22日 星期五 10:16 BJT

国泰君安期货：上海螺纹钢反弹乏力，继续振荡探底

以下内容节选自8月22日的《期货日报》：

近期黑色产业链跌势凶猛，螺纹钢更是增仓对决，持仓量达到330万张的历史新高，但价格却跌破3,000元/吨关口，进入“2,000”时代。从技术面来看，螺纹钢增仓打压，下行压力明显。从基本面看，下游需求疲弱、粗钢产量高位，加上原料价格弱势下跌，政策利好难以兑现，钢价反弹乏力，继续振荡探底。

从钢材供给来看，中钢协数据显示，8月上旬会员企业粗钢日均181.99万吨，较7月下旬增3.6%。根据我们模型测算，目前中小钢企螺纹钢吨钢毛利为274元/吨，大型钢企螺纹钢吨钢毛利为175元/吨。尽管受近期钢价跌幅快于矿价跌幅影响，目前钢厂生产毛利率出现小幅下降，但钢厂生产毕竟还有利润，高炉开工仍处于较高水平。

　　根据Mysteel调研数据显示，上周全国高炉开工率及唐山地区高炉开工率呈回升态势。全国钢厂高炉开工率91.02%，环比上周持平。唐山高炉开工率93.51%，环比上升1.3个百分点。较重的供给压力造成了目前钢价难以突破的瓶颈。(完)

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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
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