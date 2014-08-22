国泰君安期货：上海螺纹钢反弹乏力，继续振荡探底

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
以下内容节选自8月22日的《期货日报》：
近期黑色产业链跌势凶猛，螺纹钢更是增仓对决，持仓量达到330万张的历史新高，但价格却跌破3,000元/吨关口，进入“2,000”时代。从技术面来看，螺纹钢增仓打压，下行压力明显。从基本面看，下游需求疲弱、粗钢产量高位，加上原料价格弱势下跌，政策利好难以兑现，钢价反弹乏力，继续振荡探底。
从钢材供给来看，中钢协数据显示，8月上旬会员企业粗钢日均181.99万吨，较7月下旬增3.6%。根据我们模型测算，目前中小钢企螺纹钢吨钢毛利为274元/吨，大型钢企螺纹钢吨钢毛利为175元/吨。尽管受近期钢价跌幅快于矿价跌幅影响，目前钢厂生产毛利率出现小幅下降，但钢厂生产毕竟还有利润，高炉开工仍处于较高水平。
根据Mysteel调研数据显示，上周全国高炉开工率及唐山地区高炉开工率呈回升态势。全国钢厂高炉开工率91.02%，环比上周持平。唐山高炉开工率93.51%，环比上升1.3个百分点。较重的供给压力造成了目前钢价难以突破的瓶颈。(完)
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路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申