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亚洲 | 2014年 8月 22日 星期五 10:22 BJT

兴证期货：沪银受多重利空打击，趋势性下跌短期难止

以下内容节选自8月22日的《期货日报》：

近期，白银价格再度开启下跌模式。这样的下跌属于趋势性的，并且是多重利空打压，短期难以回头，还将持续下去。

随着美联储按步骤缩减购债规模，再加上经济数据持续好转，市场其实对彻底退出量化宽松、开启加息周期早有预期。只是政策时点不甚明晰，带来了市场动荡的根源。

近期国内白银现货需求较紧，交易所仓单持续下降，但是这并不构成银价上涨的条件。一方面，白银是一个全球化的商品，在近半年来上期所库存下降的同时，COMEX库存变化并不大，没有库存吃紧的状况。另一方面，从7月中旬的高点算起，国内白银期货主力合约已经下跌了350元，跌幅近8%，但同期外盘跌幅则达到了10.7%。这期间人民币实际涨跌不大。这表明，国内现货的吃紧更多会在内外盘价格相对强弱上体现，但对于趋势没有影响。(完)

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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
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