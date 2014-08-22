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亚洲 | 2014年 8月 22日 星期五 10:31 BJT

日本股市：日经指数早盘连续第10日上涨，受美股及美国数据激励

日经指数本周目前为止已上涨将近2%。

随着日圆近期弱势表现暂歇，出口股涨跌互见。美元最新报103.85日圆，距离隔夜高点103.97不远。

丰田汽车 下跌0.5%，本田汽车 小涨0.1%，索尼 上涨0.7%。

东证股价指数 持平在1,291.66点，JPX日经400指数 上涨0.1%至11,761.23点。(完)
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