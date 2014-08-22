台湾汇市：台币实质交易盘初区间微升，随非美货币小幅反弹

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透台北8月22日 - 台币兑美元 周五早盘实质交易区间微升。交易员认为，随着国际美元续涨力道暂缓，台币盘初随非美货币小幅反弹，料今日台币实质交投暂回升至29.970附近整理。
汇银人士表示，亚洲交易时段美元指数 由波段高点回落82.1附近，澳币、欧元等非美货币已出现反弹，加以台股盘初涨幅扩及1%，带动台币区间偏升整理，不过市场气氛偏向观望美联储主席叶伦在杰克森霍尔会议谈话释出进一步消息指引。
“现在的价位出口商都缩手。”一位当地大型商银交易人士说。
本地时间10:04，交易员表示，台北外汇成交量为1.45亿美元，上日同时段则为1.96亿美元，盘初交投较上日同时段淡静，主因出口商交投意愿转弱，而部分外资因台股表现强劲而偏向汇入，但盘初量能有限，暂难看出明确方向。
海外无本金交割远期外汇市场(NDF) 中，一个月期美元/台币的换汇点折价幅度较上日尾盘稍微扩大。一个月远汇报价 暂报在29.953/29.959左右，上日纽约盘收在29.960。
韩国韩元 周五早盘微升至1020附近，上日收报1,023.6；人民币兑美元 开盘报6.1547元，上日收报6.1514元。
今日早盘台币主要交易区间区间在29.960-29.978，上交易日全日主要区间在29.970-30.000。
交易员预测今日集中交易区间：
* 29.960-29.990
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