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亚洲 | 2014年 8月 22日 星期五 10:29 BJT

期货日报：库存压力大，业内人士继续看空郑糖

以下内容节选自8月22日的《期货日报》：

白糖继续上演跌跌不休的景象。近日，在由上海鸿凯投资有限公司和郑州商品交易所联合举办的鸿凯投资策略沙龙上，与会人士多数认为，由于当前白糖库存高、销售进度缓慢，白糖价格下跌的可能性较大。

从国内形势看，7月份数据显示，中国销糖900万吨，比去年少了17%。产糖1300万吨，结转430万吨（去年结转100多万吨），进口200多万吨。同时，由于今年广西糖质量下降严重，导致糖库存主要集中在产区。

路易达孚糖部交易经理李科表示，年末糖价可能会寻到底部，“由于乾旱原因，巴西糖产量会加速下跌，所以现在可以继续做空，但年末的时候就要注意了”。(完)

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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
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