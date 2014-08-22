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亚洲 | 2014年 8月 22日 星期五 10:49 BJT

韩国股市：早盘跟随美股上扬，受助于美国德国向好数据

路透首尔8月22日 - 韩国股市周五早盘上扬，跟随美股隔夜涨势，此前美国和德国公布了一系列鼓舞人心的经济数据。

美国7月成屋销售升至十个月高位，最近一周初请失业金人数减少，推动标准普尔500指数周四创下收盘纪录高点。

德国民间部门的向好数据也进一步提振风险人气。

韩国综合股价指数 盘中升0.66%至 2057.66点。

此外，大信证券分析师Lee Kyung-min称，韩股“受到技术图形支撑，因昨日的修正相对其他市场较大，而外资买盘带来支撑。”

0200GMT，外资买超530亿韩元(5,195万美元)韩股。

Dongbu Corp 大跌逾11%，因此前宣布被禁两年内参与政府建设投标。(完)
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