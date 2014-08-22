版本:
中国
亚洲 | 2014年 8月 22日 星期五 10:48 BJT

台湾债市：五年券殖利率早盘续弹，因股市表现抢眼

路透台北8月22日 - 台湾五年公债103/10 殖利率周五早盘走高。交易员表示，因台股表现强势，令103/10第四日弹升。

交易员指出，市场等待今晚美联储主席叶伦在全球央行总裁年度大会上的讲话，虽然盘中103/10殖利率继续向上测试支撑，但预料弹升幅度应该有限。

〞股市又站上季线，看起来多头攻势再起。〞一位本地证券商交易员说。

另一证券商交易主管则称，由于103/10短多停损卖压于昨日陆续出场，目前仍在寻求上方的支撑。但观察冷券的卖压不重，殖利率再弹空间有限。

美国公债价格周四上涨，对强于预期的经济数据无甚反应，投资者静观怀俄明州杰克森霍尔举行的央行总裁年度会议的进展。

预估指标公债主要交投区间：

• 五年公债103/10 ：1.15-1.18%

本地时间10:40时最新报价：

• 103/10期殖利率弹1.55基点报1.1760%。

• 台湾加权指数 涨1.03%，报9,348.90点。

以下为最新相关报导连结：

--美国债市：公债价格上涨，静待杰克森霍尔全球央行总裁会议

--美国金融：费城联储总裁普洛瑟警告称升息不宜等得过久

--《综述》美国成屋销售和就业数据支撑经济前景 (完) (记者 董永年; 审校 黄凯)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐