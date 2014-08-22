台湾债市：五年券殖利率早盘续弹，因股市表现抢眼

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透台北8月22日 - 台湾五年公债103/10 殖利率周五早盘走高。交易员表示，因台股表现强势，令103/10第四日弹升。
交易员指出，市场等待今晚美联储主席叶伦在全球央行总裁年度大会上的讲话，虽然盘中103/10殖利率继续向上测试支撑，但预料弹升幅度应该有限。
〞股市又站上季线，看起来多头攻势再起。〞一位本地证券商交易员说。
另一证券商交易主管则称，由于103/10短多停损卖压于昨日陆续出场，目前仍在寻求上方的支撑。但观察冷券的卖压不重，殖利率再弹空间有限。
美国公债价格周四上涨，对强于预期的经济数据无甚反应，投资者静观怀俄明州杰克森霍尔举行的央行总裁年度会议的进展。
预估指标公债主要交投区间：
• 五年公债103/10 ：1.15-1.18%
本地时间10:40时最新报价：
• 103/10期殖利率弹1.55基点报1.1760%。
• 台湾加权指数 涨1.03%，报9,348.90点。
以下为最新相关报导连结：
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--美国金融：费城联储总裁普洛瑟警告称升息不宜等得过久
--《综述》美国成屋销售和就业数据支撑经济前景 (完) (记者 董永年; 审校 黄凯)
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路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申