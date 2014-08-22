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亚洲 | 2014年 8月 22日 星期五 10:51 BJT

韩国汇市：韩元兑美元小幅上涨，投资人关注叶伦演说

0155GMT 上日收市价

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韩元/美元 1,020.6 1,023.6

日圆/韩元 9.8143/229 9.8546

韩国公债期货 * 196.79 106.77

韩国综合股价指数 2,057.66 2,044.21

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* 为三年期公债近月期约报价。

(附注：韩元即港台惯用的韩圜)。(完)

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