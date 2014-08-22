版本:
中国
亚洲 | 2014年 8月 22日 星期五 11:20 BJT

印尼金融市场：最高法院确认总统大选结果，股市与印尼卢比悉数上涨

路透雅加达8月22日 - 印尼股市周五开盘接近纪录高位，印尼卢比走强，上日该国最高法院确认总统大选结果，为佐科出任印尼总统舖平道路。

印尼最高法院一致确认了上个月的总统大选结果，并驳回在总统大选中败选的Prabowo Subianto提出的重新选举要求。佐科预计将在10月20日开始五年任期。

印尼股市 一度上涨0.3%至5,223.975点，为去年5月29日以来最高水准。

印尼卢比兑美元 亦上涨至11,655。(完) (编译 洪曦; 审校 高琦)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐