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亚洲 | 2014年 8月 22日 星期五 11:42 BJT

《市场热谈》外资投行逐鹿中国优先股发行交易，前瞻眼光助高盛领跑

路透香港8月22日 - 中资银行准备在国内首次优先股发售中募集550亿美元资金。在这方面经验丰富的外资投行也准备好抢夺可能达到2.75亿美元的承销费。

而其中一部分投行比同业准备得更加充分。

高盛(Goldman Sachs) 就是首先发现中国优先股市场潜力的机构之一。优先股是一种混合证券，上市公司可以通过发售优先股来募集资金，同时对现有股东所持股权价值的稀释影响很小。

高盛五年前就将一名全球混合证券专家派往亚洲，开始与中国客户商谈。现在高盛的中国子公司--高盛高华已担任三桩交易的承销商，在国际同业中最多。

高盛亚洲除日本以外地区信贷资本市场主管Dominique Jooris表示，“我们多年前就准备好了...不只是来亮个相而已，”而这帮助该公司赢得客户。

瑞士信贷银行 的本土合资公司--瑞信方正证券入围两桩交易，而瑞银集团(UBS) 斩获一桩。

六家银行正准备近期通过发售优先股募资。上海浦发银行 料首先出手，发行300元人民币(49亿美元)优先股。发行规模最大的是中国银行 ，非公开发行额达1,000亿元人民币。

广汇能源 和中国建筑 也有发行计划。

据汤森路透/Freeman Consulting估算，亚洲除日本外市场中，投行费用今年迄今已增长逾15%至68亿美元，受中国股权资本市场活动增加推动。随着新股首次公开发行(IPO)在暂停一年后重启，中国股权交易费用增长逾一倍达到18.3亿美元。(完) (编译 朱晓军；审校 徐文焰)
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