《市场热谈》外资投行逐鹿中国优先股发行交易，前瞻眼光助高盛领跑

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透香港8月22日 - 中资银行准备在国内首次优先股发售中募集550亿美元资金。在这方面经验丰富的外资投行也准备好抢夺可能达到2.75亿美元的承销费。
而其中一部分投行比同业准备得更加充分。
高盛(Goldman Sachs) 就是首先发现中国优先股市场潜力的机构之一。优先股是一种混合证券，上市公司可以通过发售优先股来募集资金，同时对现有股东所持股权价值的稀释影响很小。
高盛五年前就将一名全球混合证券专家派往亚洲，开始与中国客户商谈。现在高盛的中国子公司--高盛高华已担任三桩交易的承销商，在国际同业中最多。
高盛亚洲除日本以外地区信贷资本市场主管Dominique Jooris表示，“我们多年前就准备好了...不只是来亮个相而已，”而这帮助该公司赢得客户。
瑞士信贷银行 的本土合资公司--瑞信方正证券入围两桩交易，而瑞银集团(UBS) 斩获一桩。
六家银行正准备近期通过发售优先股募资。上海浦发银行 料首先出手，发行300元人民币(49亿美元)优先股。发行规模最大的是中国银行 ，非公开发行额达1,000亿元人民币。
广汇能源 和中国建筑 也有发行计划。
据汤森路透/Freeman Consulting估算，亚洲除日本外市场中，投行费用今年迄今已增长逾15%至68亿美元，受中国股权资本市场活动增加推动。随着新股首次公开发行(IPO)在暂停一年后重启，中国股权交易费用增长逾一倍达到18.3亿美元。(完) (编译 朱晓军；审校 徐文焰)
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申