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亚洲 | 2014年 8月 22日 星期五 11:38 BJT

台湾债市：RP利率持稳，到期续做为主

路透台北8月22日 - 台湾债券市场附买回(RP)利率周五大致持稳。资金调度人士表示，今日没有特殊宽松或紧缩因子，市况平平，多以到期续做为主。

对于下周，他们指出，虽然将迈入月底，但预料下半周才会有感觉。不过从近日投信可接受跨月落点安排来看，过关不会有问题。

“投信开始跨月，公司债利率一样，虽然会哎一下，但还是接受。”一证券商交易员说。

另一票券商交易员则称，由于不是季底，因此没有调高RP利率请客户接受跨月安排。

今日证券商10天内公债的附买回利率主要成交区间在0.53-0.54%，少数成交在0.55%；30天内公司债RP利率主要交投在0.63-0.64%，跨月且30天以上公司债RP利率则成交在0.64-0.65%，持平于上日。

今日票券商10天左右公债的附买回利率主要成交区间在0.40-0.50%；10天左右公司债附买回利率成交则在0.53-0.55%。部分大型票券商交投以跨月天期公债及公司债RP为主，成交利率与10天期报价相同。

今日没有债券交割或还本。下周则有周一台企银 50亿台币金融债还本、周二阳信银金融债7亿台币交割、周三玉山银3亿美元金融债交割、周四冠德建设 10亿台币公司债交割，台化 28亿台币公司债还本。(完) (记者 董永年; 审校 张喜良)
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