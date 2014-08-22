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亚洲 | 2014年 8月 22日 星期五 11:34 BJT

日本金融：日本交易所集团今年稍晚将决定是否延长交易时间--执行长

路透台北8月22日 - 日本交易所集团(Japan Exchange Group, JPX) 执行长Atsushi Saito周五表示，他更希望能够延长交易所的交易时间，预计今年稍晚时候将就这个争论已久的问题做出决定。

Saito是在台北参加一商业活动期间做出上述表示的。

日本交易所集团目前的交易时段为5个小时，是全球主要交易所中最短的。(完) (编译 洪曦; 审校 高琦)
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