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亚洲 | 2014年 8月 22日 星期五 11:44 BJT

中国货币市场：流动性稍改善回购利率多下行，但跨月资金仍显紧俏

路透上海8月22日 - 中国银行间资金市场周五主要回购利率 多下行，仍有多个期限品种的开盘“指导价”现身。整体流动性状况稍改善，特别是隔夜和七天资金供给尚可，但跨月资金仍显紧俏。

市场人士指出，下周在新股密集IPO以及月末的叠加影响下，资金面将不可避免受到冲击，市场预期也都较为谨慎，如果流动性出现剧烈波动，不排除央行通过各种方式出手扶助的可能。

“今天好点了，但缓解也只是隔夜和七天宽松一点，上午看了一眼线下存放，14天还是不宽松，”华东一银行交易员称。

她进一步谈到，目前14天资金不仅跨月，而且能越过本轮IPO申购期，因此更受机构青睐，而今日14天回购利率开盘为“指导价”，难以反映供需的实际状况，盘中也以加点成交居多。

她并认为，虽然资金面暂时有所转好，但对于下周市场都难以乐观，如果新股申购冻结资金规模较大，依靠市场自身力量恐难以平稳度过，“下周真是挺难熬的，有人预期（新股冻结资金）可能上万亿，只能过一天算一天了。”

在中国证监会周二下发6月新股重启后第三批首次公开发行（IPO）批文后，获得批文的11家企业周三迅速启动新股发行程序，网上网下申购日基本集中在8月底，预计将加剧月末的资金紧张局面。

上海一银行交易员认为，若下周资金面受到的冲击超出市场承受范围，央行应不会坐视不理，通过或明或暗的方式扶助市场应可期。

中国央行公开市场操作本周仍不温不火地维持中性态度，全周仅净投放110亿元人民币。这显示央行目前尚无改变政策方向的意图，仍有意维持紧平衡。

以下为主要货币市场利率报价：

北京时间11:33 今日(%) 上日(%) 变动(bp)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 2.8425 2.8503 -0.78

七天 3.3671 3.4453 -7.82

14天 3.8880 4.0255 -13.75

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 3.4050 2.3700 +103.50

七天 4.3800 3.7250 +65.50

14天 4.5800 4.6500 -7.00

回购定盘利率

其中:隔夜 2.9500 3.0000 -5.00

七天 3.5000 3.5000 +0.00

14天 3.9600 4.2200 -26.00

Shibor

其中:隔夜 2.8430 2.8480 -0.50

七天 3.3690 3.3120 +5.70

三个月 4.6764 4.6786 -0.22

-----------------------------------------------------------(完) (发稿 边竞; 审校 张喜良)
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