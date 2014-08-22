中国货币市场：流动性稍改善回购利率多下行，但跨月资金仍显紧俏

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海8月22日 - 中国银行间资金市场周五主要回购利率 多下行，仍有多个期限品种的开盘“指导价”现身。整体流动性状况稍改善，特别是隔夜和七天资金供给尚可，但跨月资金仍显紧俏。
市场人士指出，下周在新股密集IPO以及月末的叠加影响下，资金面将不可避免受到冲击，市场预期也都较为谨慎，如果流动性出现剧烈波动，不排除央行通过各种方式出手扶助的可能。
“今天好点了，但缓解也只是隔夜和七天宽松一点，上午看了一眼线下存放，14天还是不宽松，”华东一银行交易员称。
她进一步谈到，目前14天资金不仅跨月，而且能越过本轮IPO申购期，因此更受机构青睐，而今日14天回购利率开盘为“指导价”，难以反映供需的实际状况，盘中也以加点成交居多。
她并认为，虽然资金面暂时有所转好，但对于下周市场都难以乐观，如果新股申购冻结资金规模较大，依靠市场自身力量恐难以平稳度过，“下周真是挺难熬的，有人预期（新股冻结资金）可能上万亿，只能过一天算一天了。”
在中国证监会周二下发6月新股重启后第三批首次公开发行（IPO）批文后，获得批文的11家企业周三迅速启动新股发行程序，网上网下申购日基本集中在8月底，预计将加剧月末的资金紧张局面。
上海一银行交易员认为，若下周资金面受到的冲击超出市场承受范围，央行应不会坐视不理，通过或明或暗的方式扶助市场应可期。
中国央行公开市场操作本周仍不温不火地维持中性态度，全周仅净投放110亿元人民币。这显示央行目前尚无改变政策方向的意图，仍有意维持紧平衡。
以下为主要货币市场利率报价：
北京时间11:33 今日(%) 上日(%) 变动(bp)
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质押式回购加权平均利率
其中:隔夜 2.8425 2.8503 -0.78
七天 3.3671 3.4453 -7.82
14天 3.8880 4.0255 -13.75
上海证交所质押式回购利率
其中:隔夜 3.4050 2.3700 +103.50
七天 4.3800 3.7250 +65.50
14天 4.5800 4.6500 -7.00
回购定盘利率
其中:隔夜 2.9500 3.0000 -5.00
七天 3.5000 3.5000 +0.00
14天 3.9600 4.2200 -26.00
Shibor
其中:隔夜 2.8430 2.8480 -0.50
七天 3.3690 3.3120 +5.70
三个月 4.6764 4.6786 -0.22
-----------------------------------------------------------(完) (发稿 边竞; 审校 张喜良)
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申