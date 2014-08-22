更新版 2-中国汇市：人民币微收低日内险触中间价，短期料恢复震荡升值

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
* 人民币微幅收低，本周累计贬值近0.1%
* 中间价结束三天连跌势头小幅走升
* 盘初市场价一度险些触及中间价位6.1617元
* 午盘大行购汇不明显令贬幅收窄 (更新收盘价和评论)
路透北京8月22日 - 中国人民币兑美元 周五微幅收低，与中间价方向相反。早盘受大行购汇推动，市场价一度险些触及中间价位，但午盘大行购汇买盘消失后结汇迅速反扑，收盘时跌幅所剩无几。
“这一波调整完了，又可以升值了。”一股份行交易员认为，本周来的回落已经基本结束，后期预计会恢复震荡升值。
另一股份行交易员分析认为，驱动人民币本周走弱的主要因素包括美元指数走强、以及前期涨势过快，汇丰PMI初值不理想是一个导火索，“不能否认一些投机性的客盘起到了推动作用，一些银行自营盘也掉头买入美元，起到推波助澜的作用。”
本周人民币兑美元即期汇率 跌幅一度深达250个点子，使7月下旬以来近1.2%的涨幅回吐0.4个百分点。V字型走势的背后，是盘面上净结汇到净购汇的迅速切换。
全球汇市方面，美元兑一篮子货币周五在略低于2014年高位的水准徘徊，美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦讲话前，投资者谨慎地削减多头仓位并锁定获利。
以下为今日在岸市场人民币兑美元 收盘价、中间价 ，以及离岸市场人民币的主要报价： 在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬 即期成交价格 6.1529 6.1514 -0.02% 中间价 6.1617 6.1632 0.02% 成交额 157亿美元
日内相对于中间价最大波幅 0.16% (上限±2%) 日高 日低 日内波动幅度(pips) 97 6.1519 6.1616 2014年来即期升贬值幅度 -1.61% 1年期美元/人民币掉期升水<CNY 1270 1Y=CFXS>
离岸人民币市场,北京时间16:49 今日 上日 1年期NDF 6.2355/75 6.231 CNH即期 6.1553/77 6.1529
中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性；2014年3月17日起，央行续将汇率日波幅扩至2%，央行并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮动进行动态管理和调节。(完) (发稿 李然; 审校 张喜良)
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申