中国债市动态：成交清淡现券横盘震荡，方向不明观望心态较浓

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海8月22日 - 中国银行间市场周五早盘现券收益率波动不大，整体成交亦显清淡。交易员表示，场内机构交投积极性不高，因现券短期交投方向仍不够明朗，虽然被指导的回购利率不脱低位，但对8月中下旬的资金面难乐观，且继汇丰数据之后，经济基本面走势如何尚待进一步确定。
“成交不多，感觉半死不活，收益率变动不大，上不去也下不来，”华北一银行交易员称，短期也没什么刺激因素，市场还是感觉没方向。
他并称，IRS亦小幅波动，整体下了一点， 但幅度非常有限，因为最近的资金价格"被控制“的波动太小了。
银行间资金市场周五主要回购利率 多下行，仍有多个期限品种的开盘“指导价”现身，整体流动性状况稍改善，特别是隔夜和七天资金供给尚可，但跨月资金仍显紧俏。
上海另一银行交易员表示，早间一度有8月份四大行前两周新增贷款仍乏力的传言，致IRS和现券长端收益率又下了点，但是可信度不高，大部分机构仍在寻觅更多指引，毕竟经济基本面改善也非一撮而就的事情。
“刚刚有人出来搞了一小把(长债)，冲动的人都上了，不知道真假啊关键是，”他称，此外今日招标的贴现国债对二级亦影响不是很大，毕竟久期很短，中标利率都是机构投标投上去的。
业内人士周五透露，财政部稍早招标的150亿元人民币六个月期(182天)贴现国债，加权中标收益率为3.9556%；边际中标收益率为3.9864%，投标倍数为2.53倍。
剩余期限约9.42年的国开行固息债140205券最新双边收益率报价 在5.05%/4.99%，上日尾盘为5.05%/4.99%。
中金所五年期国债期货主力合约TF1412 早盘收报93.600元人民币，较上日结算价涨0.032元，或0.03%。(完) (发稿 吴芳; 审校 黄凯)
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申