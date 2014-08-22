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亚洲 | 2014年 8月 22日 星期五 11:55 BJT

中国债市动态：成交清淡现券横盘震荡，方向不明观望心态较浓

路透上海8月22日 - 中国银行间市场周五早盘现券收益率波动不大，整体成交亦显清淡。交易员表示，场内机构交投积极性不高，因现券短期交投方向仍不够明朗，虽然被指导的回购利率不脱低位，但对8月中下旬的资金面难乐观，且继汇丰数据之后，经济基本面走势如何尚待进一步确定。

“成交不多，感觉半死不活，收益率变动不大，上不去也下不来，”华北一银行交易员称，短期也没什么刺激因素，市场还是感觉没方向。

他并称，IRS亦小幅波动，整体下了一点， 但幅度非常有限，因为最近的资金价格"被控制“的波动太小了。

银行间资金市场周五主要回购利率 多下行，仍有多个期限品种的开盘“指导价”现身，整体流动性状况稍改善，特别是隔夜和七天资金供给尚可，但跨月资金仍显紧俏。

上海另一银行交易员表示，早间一度有8月份四大行前两周新增贷款仍乏力的传言，致IRS和现券长端收益率又下了点，但是可信度不高，大部分机构仍在寻觅更多指引，毕竟经济基本面改善也非一撮而就的事情。

“刚刚有人出来搞了一小把(长债)，冲动的人都上了，不知道真假啊关键是，”他称，此外今日招标的贴现国债对二级亦影响不是很大，毕竟久期很短，中标利率都是机构投标投上去的。

业内人士周五透露，财政部稍早招标的150亿元人民币六个月期(182天)贴现国债，加权中标收益率为3.9556%；边际中标收益率为3.9864%，投标倍数为2.53倍。

剩余期限约9.42年的国开行固息债140205券最新双边收益率报价 在5.05%/4.99%，上日尾盘为5.05%/4.99%。

中金所五年期国债期货主力合约TF1412 早盘收报93.600元人民币，较上日结算价涨0.032元，或0.03%。(完) (发稿 吴芳; 审校 黄凯)
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