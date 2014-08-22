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亚洲 | 2014年 8月 22日 星期五 12:05 BJT

《全球汇市》美元涨势暂停，美联储叶伦讲话成为关注重点

“可能会有些获利了结，但我认为不会很多，”Bank of Singapore外汇分析师Sim Moh Siong说，他指的是美元兑日圆。

Sim说，有一个可能帮助抑制美元/日圆上涨的因素，那就是美债收益率没有更进一步明显上涨，他还说短期美元可能很难升到104.50日圆上方的水平。

美国两年期公债收益率 最新报在0.47%。该收益率已从上周五所及的两个月低点小幅上升，但仍低于7月底触及的三年高位0.59%。

纽约 当日 今年来 2013年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.3283 1.3281 +0.02 -3.36 1.3745

美元/日圆 103.78 103.82 -0.04 -1.44 105.30

欧元/日圆 137.85 137.88 -0.02 -4.75 144.73

美元/瑞郎 0.9111 0.9114 -0.03 +2.05 0.8928

英镑/美元 1.6578 1.6578 +0.00 +0.13 1.6556

美元/加元 1.0935 1.0941 -0.05 +2.97 1.0620

澳元/美元 0.9311 0.9297 +0.15 +4.47 0.8913

新西兰元/美元 0.8402 0.8405 -0.04 +2.39 0.8206

澳元/日圆 96.630 96.520 +0.11 +2.96 93.850

新西兰元/日圆 87.200 87.260 -0.07 +0.91 86.410

英镑/日圆 172.05 172.11 -0.03 -1.31 174.33

澳元/新西兰元 1.1075 1.1055 +0.18 +2.09 1.0848

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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(编译 洪曦/朱晓军/王丽鑫/高琦/李婷仪 审校 张明钧/石冠兰/许娜/白云)
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