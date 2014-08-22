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亚洲 | 2014年 8月 22日 星期五 12:31 BJT

企业并购：德国将批准RWE旗下油气部门出售给俄罗斯投资者--消息

路透法兰克福/柏林8月22日 - 两位熟知内情的消息人士说，德国经济部将批准把公用事业公司RWE 的石油及天然气部门DEA出售给一个俄罗斯投资者集团，尽管俄国与西方国家正因乌克兰问题而交恶。

经济部6月时表示，将研究是否阻止由俄罗斯富豪Mikhail Fridman所领军的投资者团体Letter One以51亿欧元(69亿美元)收购DEA。这项交易案是在3月对外公布的。

经济部代表、以及RWE和Letter One都拒绝对此消息置评。

根据该项交易案，俄罗斯第二大富豪Fridman和他的投资伙伴将可取得大约190张油气执照或特许权的权益，范围涵盖欧洲、中东及北非。

RWE先前表示，预计这项交易可在今年完成。该项交易已经取得欧盟反垄断当局的批准。(完) (编译 李婷仪 审校 许娜)
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