《热点透视》美国银行强咽受罚苦果，FIRREA法案余波未平

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
(本文作者为热点透视专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 Reynolds Holding；编译 朱晓军
路透纽约8月21日 - 美国银行 将被迫接受金融机构改革、复兴与实施法案(FIRREA)的惩罚，但后果不太好受。美国监管当局正使用模糊不清但诉讼时效更长的该法案来收取高额罚金，包括对美国银行施加的创纪录的167亿美元罚款。甚至Countrywide Financial前主管Angelo Mozilo恐怕也难逃处罚。然而，若是为了弥补此前错失的处罚，这种办法却未必可靠。
最新和解方案解决了美国银行大部分抵押贷款问题，后者掏出近100亿美元罚金，以及70亿美元用于赔偿房产所有者。和解方案还包括美国银行六年前收购Countrywide和美林时带来的不良贷款，尽管这超出了常见诉讼时效。不过，执行长莫尼汉(Brian Moynihan)带领的美银仍然深陷FIRREA法案的桎梏。
1989年的FIRREA法案旨在惩罚存贷相关违规操作。该法案基本闲置，直到检方意识到其规定的10年诉讼时效、举证的低负担和严苛的民事处罚，在金融危机案件中大有用处。FIRREA法案针对“被影响”银行的不当行为，但法院称银行招致代价不菲的诉讼，也属于违反该法案。
这些裁定有助于美国司法部和其他监管者推进一系列案件，包括花旗集团(Citigroup) 70亿美元和摩根大通(JP Morgan Chase) 130亿美元的和解案。上个月，一位联邦法官提出新的见解，让政府在依据该法案解释罚金范围时拥有更大权力。通用汽车 也因其次级汽车贷款受到该法案相关调查。
检方可能还在密切关注金融危机罪魁祸首之一的Mozilo。作为Countrywide前主管，他被指控在2008年离任前将该银行引向困境。他已经支付6,750万美元来和解证券诈骗指控，但鉴于他获得的薪资奖金超过5亿美元，导致批评人士大呼他被处以的罚金太少。检方可以通过FIRREA诉讼来占得上风。
但是，监管者还不到尽情欢庆的时候，他们或许还记得本可以更快采取行动。相反，他们当时却聚焦于内幕交易和其他不当行为。FIRREA法案为他们实施应有惩罚争取了时间，但是10年有效期也给法律责任增加了不确定性。这就是银行投资者为虚度光阴的美国政府所付出的代价。(完) (译文审校 高琦)
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* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申