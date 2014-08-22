《热点透视》美国银行强咽受罚苦果，FIRREA法案余波未平

(本文作者为热点透视专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Reynolds Holding；编译 朱晓军

路透纽约8月21日 - 美国银行 将被迫接受金融机构改革、复兴与实施法案(FIRREA)的惩罚，但后果不太好受。美国监管当局正使用模糊不清但诉讼时效更长的该法案来收取高额罚金，包括对美国银行施加的创纪录的167亿美元罚款。甚至Countrywide Financial前主管Angelo Mozilo恐怕也难逃处罚。然而，若是为了弥补此前错失的处罚，这种办法却未必可靠。

最新和解方案解决了美国银行大部分抵押贷款问题，后者掏出近100亿美元罚金，以及70亿美元用于赔偿房产所有者。和解方案还包括美国银行六年前收购Countrywide和美林时带来的不良贷款，尽管这超出了常见诉讼时效。不过，执行长莫尼汉(Brian Moynihan)带领的美银仍然深陷FIRREA法案的桎梏。

1989年的FIRREA法案旨在惩罚存贷相关违规操作。该法案基本闲置，直到检方意识到其规定的10年诉讼时效、举证的低负担和严苛的民事处罚，在金融危机案件中大有用处。FIRREA法案针对“被影响”银行的不当行为，但法院称银行招致代价不菲的诉讼，也属于违反该法案。

这些裁定有助于美国司法部和其他监管者推进一系列案件，包括花旗集团(Citigroup) 70亿美元和摩根大通(JP Morgan Chase) 130亿美元的和解案。上个月，一位联邦法官提出新的见解，让政府在依据该法案解释罚金范围时拥有更大权力。通用汽车 也因其次级汽车贷款受到该法案相关调查。

检方可能还在密切关注金融危机罪魁祸首之一的Mozilo。作为Countrywide前主管，他被指控在2008年离任前将该银行引向困境。他已经支付6,750万美元来和解证券诈骗指控，但鉴于他获得的薪资奖金超过5亿美元，导致批评人士大呼他被处以的罚金太少。检方可以通过FIRREA诉讼来占得上风。