台湾货币市场：短率尚平稳，短票成交区间低位稍少

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
* 周末资金需求较大
* 短票交易区间向右方移动
* 下周月底周资金提供者有优势
* 公债RP利率
记者 高洁如
路透台北8月22日 - 台湾银行间短率周五大致平稳；拆款利率仍持平，但是短票成交区间低位渐少。银行人士表示，临周末票券商的资金需求较大，但银行资金也够，市场大致算得上平稳。
交易员指出，今日有小型银行加入拆出跨月资金，票券商尽管今日缺口不少、甚至今日可能是本提存期缺口最大的一日，但调度资金仍算顺畅。
展望下周，他们表示，由于已到月底最后一周，因此预料资金提供者将较占优势，利率或有微幅走高的可能。
〞都月底了，我也没怎么坚持利率，〞一位票券商交易员说。
本地时间1245：
--台币兑美元 暂升8.1分报29.971。
--台湾加权股价指数 升1.27%，报9,371.05点。
--银行间隔夜拆款加权平均利率 报0.386%，同上日；今日区间暂落在0.295-0.420%，上日在0.295-0.410%；一周拆款利率区间暂在0.380-0.450%，同上日。二周(包含跨月)的利率区间在0.388-0.48%，亦同于上日。
**短票利率区间左方成交略少**
短票方面，票券商表示，昨天与今天是缺口较大的日子，而部分银行持续供给跨月拆款，也搭配短票议价承做，使得短票利率区间逐渐朝向区间右方靠近。
〞现在跨月有资金，会搭配短票一起做，〞一位金融机构交易员说。
票券商与银行承作的30天自保短票利率今日主要成交同上日，主要在0.59%-0.61%，但0.59%已相当少；特定大型金融机构极短天期买票利率则在0.63%，金额不多。
集保的资料显示，上日30天自保短票买卖断平均成交利率为0.598%，较前一日的0.593%走高。票券商指出，这其中有七成以上是票券商与银行承做。
台湾央行今日存单到期金额2,788亿台币，存单发行金额将待稍晚公布。
拆款中心资料 显示，修正后周四超额准备为66亿台币，累积超额准备为负1,152亿台币、加计前期1%的超额准备为240亿台币。
**债券附买回利率持稳**
债券市场附买回(RP)利率大致持稳。资金调度人士表示，今日没有特殊宽松或紧缩因子，市况平平，多以到期续做为主。
对于下周，他们指出，虽然将迈入月底，但预料下半周才会有感觉。不过从近日投信可接受跨月落点安排来看，过关不会有问题。
“投信开始跨月，公司债利率一样，虽然会哎一下，但还是接受。”一证券商交易员说。
另一票券商交易员则称，由于不是季底，因此没有调高RP利率请客户接受跨月安排。
今日证券商10天内公债的附买回利率主要成交区间在0.53-0.54%，少数成交在0.55%；30天内公司债RP利率主要交投在0.63-0.64%，跨月且30天以上公司债RP利率则成交在0.64-0.65%，持平于上日。
今日票券商10天左右公债的附买回利率主要成交区间在0.40-0.50%；10天左右公司债附买回利率成交则在0.53-0.55%。部分大型票券商交投以跨月天期公债及公司债RP为主，成交利率与10天期报价相同。
今日没有债券交割或还本。下周则有周一台企银 2834.TW 50亿台币金融债还本、周二阳信银金融债7亿台币交割、周三玉山银3亿美元金融债交割、周四冠德建设 2520.TW 10亿台币公司债交割，台化 1326.TW 28亿台币公司债还本。(完) (集体采写 董永年; 审校 杨淑祯)
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* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申