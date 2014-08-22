香港个股：中国绿叶制药与韩国药品公司合作开发癌症治疗药物

路透香港8月22日 - 中国制药商绿叶制药集团有限公司 周五称，该公司与韩国韩美药品公司（Hanmi Pharmaceutical） 达成协议，共同开发一种用于治疗癌症的药物。

绿叶制药于联交所一份声明中称，将共同开发韩美的一个处于临床研究阶段的小分子泛HER抑制剂Poziotinib用于癌症的治疗。Poziotinib通过阻断EGFR家族受体，具有治疗多种癌症的潜力。

公司并表示，“Poziotinib将进一步丰富本集团的在华肿瘤产品线，巩固本集团在肿瘤药治疗领域的强势地位。”

根据协议，绿叶制药被授予在中国以其名义开发、生产、商业化 Poziotinib的独家权利，而韩美在其他市场保留独家权利。绿叶制药将出资开展在中国的开发、生产和商业化工作，并将支付韩美某些付款，并将就Poziotinib向国家食品药品监督管理总局申请注册，新药证书亦将以其名义获批。

Poziotinib是新型、口服、不可逆阻断EGFR家族受体的泛HER抑制剂。目前，韩美正在进行Poziotinib针对EGFR突变的非小细胞肺癌、胃癌、头颈癌以及HER2阳性的乳腺癌的第二期的研究。

肿瘤科疾病已成为中国患病者的一种主要死因。据统计，肿瘤科为2013年中国最大的医药产品市场，按收入计占市场总额的18.8%。而2013年中国肿瘤科药品的市场总值为302亿元人民币，2011-13年的复合年均增长率为18.3%。

绿叶制药上月在香港IPO（首次公开发售）上市，主要从事治疗癌症、心血管疾病和糖尿病药品开发、生产及销售。

该股午盘盘初升1.56%，报7.18港元。（完）

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