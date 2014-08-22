香港个股：中国绿叶制药与韩国药品公司合作开发癌症治疗药物

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透香港8月22日 - 中国制药商绿叶制药集团有限公司 周五称，该公司与韩国韩美药品公司（Hanmi Pharmaceutical） 达成协议，共同开发一种用于治疗癌症的药物。
绿叶制药于联交所一份声明中称，将共同开发韩美的一个处于临床研究阶段的小分子泛HER抑制剂Poziotinib用于癌症的治疗。Poziotinib通过阻断EGFR家族受体，具有治疗多种癌症的潜力。
公司并表示，“Poziotinib将进一步丰富本集团的在华肿瘤产品线，巩固本集团在肿瘤药治疗领域的强势地位。”
根据协议，绿叶制药被授予在中国以其名义开发、生产、商业化 Poziotinib的独家权利，而韩美在其他市场保留独家权利。绿叶制药将出资开展在中国的开发、生产和商业化工作，并将支付韩美某些付款，并将就Poziotinib向国家食品药品监督管理总局申请注册，新药证书亦将以其名义获批。
Poziotinib是新型、口服、不可逆阻断EGFR家族受体的泛HER抑制剂。目前，韩美正在进行Poziotinib针对EGFR突变的非小细胞肺癌、胃癌、头颈癌以及HER2阳性的乳腺癌的第二期的研究。
肿瘤科疾病已成为中国患病者的一种主要死因。据统计，肿瘤科为2013年中国最大的医药产品市场，按收入计占市场总额的18.8%。而2013年中国肿瘤科药品的市场总值为302亿元人民币，2011-13年的复合年均增长率为18.3%。
绿叶制药上月在香港IPO（首次公开发售）上市，主要从事治疗癌症、心血管疾病和糖尿病药品开发、生产及销售。
该股午盘盘初升1.56%，报7.18港元。（完）
欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here)
(记者 雷美珍; 审校 杨淑祯)
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申