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货币新闻 | 2014年 8月 22日 星期五 13:45 BJT

中港个股：中石化计画明年上半年分拆油田服务分支，于香港进行IPO--消息

路透香港8月22日 - 据知情人士透露，中国石化 计划2015年上半年分拆其油田服务分支，在香港进行首次公开发行(IPO)，筹资15亿美元。

该名人士指出，投资银行近期受邀争取承销这批IPO，预计数月内公布结果。

由于IPO计画尚未正式宣布细节，消息人士拒绝具名。(完)

(编译 龚芳; 审校 于春红)
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