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亚洲 | 2014年 8月 22日 星期五 13:17 BJT

香港股市：随亚股走坚，美国亮丽数据激励美股挺升

路透香港8月22日 - 香港股市周五盘中上扬，尾随多数亚股的涨势，此前美国亮丽的经济数据促使美股改写新高纪录。

港股恒生指数 涨0.3%至25,073.76点，恒生国企指数 涨0.6%；这两个指数当周迄今分别涨0.5%及跌0.9%。

环球消费品出口及物流集团--利丰 发布上半年核心营业利润逊于预期后，股价暴跌4.4%至六周低位。(完)
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